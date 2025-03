Cultura e protesto no Carnaval de Aracati: bloco leva críticas sociais à folia

Protesto marcou o desfile cultural na Rua Grande, em Aracati / Crédito: reprodução/instagram

O Carnaval de Aracati, um dos maiores do Ceará, é conhecido não apenas pela diversão, mas também por ser espaço de manifestações culturais e políticas. Na última segunda-feira, 3, o bloco Karambolas do Cumbe, organizado pelo Quilombo do Cumbe, coloriu a avenida com fantasias, bandeiras e faixas que evocavam a luta contra a pulverização aérea de agrotóxicos por drones no Ceará. O bloco, que desfila no Carnaval cultural de Aracati desde 2014, tem como objetivo levar a cultura quilombola pesqueira do Cumbe para as ruas, além de denunciar problemas enfrentados pelas comunidades tradicionais e pela população em geral.

"A gente sempre aproveita o desfile na Rua Grande para se posicionar, manifestar, e dessa vez foi contra a lei dos agrotóxicos", diz João do Cumbe, liderança quilombola e militante da Organização Popular (OPA).

Ele destacou, ainda, como "contraditória" a posição do governador Elmano, que, como deputado estadual, foi coautor da Lei Zé Maria do Tomé, que proibia a pulverização aérea de agrotóxicos no estado desde 2019. "O Ceará, que era referência no combate à pulverização aérea, dá um grande passo atrás", criticou. João explicou que a finalidade principal é a criação de um plebiscito. "Para que quem decida seja a população, e não o governador, deputados, ou seja, uma minoria de deputados que não representam o conjunto da sociedade", protestou. O PL que libera a pulverização aérea de agrotóxicos por drones foi aprovada com 22 votos a favor e nove contra na Alece. A medida gerou divergências dentro e fora do Parlamento, com críticas de parlamentares, ambientalistas, acadêmicos e movimentos sociais.