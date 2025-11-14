Edital destina R$ 2,5 mi para projetos culturais em Fortaleza

Inscrições para o programa Cultura na Calçada acontecem em entre 5 e 9 de dezembro / Crédito: FERNANDA BARROS

O programa Cultura na Calçada disponibiliza edital para seleção de atividades artísticas e culturais, com orçamento de mais de R$ 2,5 milhões, proveniente de recursos da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB). As inscrições podem ser realizadas entre 5 e 9 de dezembro no Mapa Cultural. Realizada pela prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria Municipal da Cultura (Secultfor), a iniciativa propõe a distribuição de mais de 460 ações culturais pelas 12 regionais de Fortaleza.

Relacionado | Fortaleza recebe R$ 68 milhões para a Cultura até 2029, indica Helena Barbosa O objetivo é proporcionar maior acesso à Cultura em distintos bairros, com foco na descentralização. As ações serão distribuídas em 36 territórios, com 468 apresentações em linguagens como Artes Visuais, Literatura, Música, Teatro e Dança. Serão três ciclos de ações, com quatro regionais em cada um. Os artistas e grupos selecionados devem fazer três apresentações, com remuneração que vai de R$ 4,5 mil a R$ 12 mil. Programa foi construído em duas etapas, diz Helena Barbosa O lançamento do Cultura na Calçada foi realizado no dia 5 de novembro, Dia Nacional da Cultura, no Pavilhão Atlântico do Poço da Draga, com presença do prefeito Evandro Leitão (PT).

Em entrevista para a Rádio O Povo CBN na mesma data, a secretária de Cultura de Fortaleza, Helena Barbosa, explicou que o projeto foi construído em duas etapas. A primeira, realizada entre os dias 9 de junho e 7 de julho, contou com a promoção de uma escuta ativa que alcançou mais de 420 pessoas, entre agentes culturais e moradores das comunidades. A segunda foi o mapeamento das práticas culturais em cada território, como forma de “dar suporte, do ponto de vista de equipamentos, para as pessoas ocuparem as praças, as ruas, seus territórios, com a sua produção criativa".