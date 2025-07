Caio Blat e Aline Bei participam de evento gratuito em Fortaleza

Com programação inteiramente gratuita , a agenda aborda diferentes linguagens artísticas e culturais em áreas como urbanidade, tradição e reconhecimento.

A Caixa Cultural Fortaleza realiza o “Culturaê - Papo de Artista” entre 8 a 10 de agosto. Evento promove oficinas e conversas mediadas com artistas locais e nacionais.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Com duração aproximada de uma hora, seguida de sessão de autógrafos, para acesso às palestras, é necessária a retirada dos convites uma hora antes do início da atividade, na bilheteria física da Caixa Cultural.

Na sexta-feira, 8, às 17 horas, a programação inicia com a mesa de diálogo “Das ondas que o sol ilumina [Urbanidades litorânea]”, em que participam o rapper carioca MV Bill e o designer de moda fortalezense David Lee.

Às 19h, acontece a segunda mesa do dia: “Não se apagam no seu coração [Tradições, reinvenções e permanências]”, com o ator Caio Blat e a atriz e dançarina cearense Circe Macena.

No sábado, 9, às 15 horas, o bate-papo “Para a glória [Reconhecimentos e lutas]” reúne a humorista Dinah Moraes e o ator Francis Wilker, artistas que ganharam reconhecimento nacional através do humor nas redes sociais.