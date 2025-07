Bailarinos cearenses apresentam ritmos brasileiros na França

Integrando o grupo, oito artistas são naturais do Ceará e egressos do Curso Técnico em Dança (CTD), da Porto Iracema das Artes . São eles: Rafael Lima, Diego Freire, Larissa Ribeiro, Lucas Vaz, Sergio Gadelha, Thaisa Bertoldo, Venícios Oliveira e Wanderson Ferreira.

Os ritmos brasileiros chegarão às terras francesas em breve. Um elenco composto de 14 bailarinos do País apresentará o espetáculo “Nosso Baile!” , no Chaillot Théâtre national de la Danse, o Teatro National de Chaillot, localizado em Paris, na França , no mês de setembro.

A obra ganhou uma remontagem este ano, como parte do projeto “Conexões Artísticas Internacionais - CAIS”, promovido pela XV Bienal Internacional de Dança do Ceará .

A apresentação traz elementos pertencentes a diversos estilos de dança do Brasil, refletindo sua pluralidade no elenco atual que possui representantes de vários locais do país. O Ceará é o estado com o maior número de bailarinos no grupo.

“São corpos totalmente diferentes, formas diferentes de se expressar, formas diferentes de entender a dança e a cultura brasileira”, acrescenta o bailarino Lucas Vaz.