Netflix, Disney+ e HBO: veja lançamentos da semana no streaming

Com destaque para a estreia das séries “Sandman” e “A Chegada” , confira as opções que foram lançadas esta semana!

HBO Max

Naves alienígenas chegam nas principais cidades do mundo. Com a intenção de se comunicarem com os visitantes, uma linguista e um militar são chamados para decifrarem as estranhas mensagens dos visitantes.

Clique aqui para ver o trailer

Confira todos os lançamentos no streaming da semana (21/07 a 27/07):

Netflix

A Cura



Yesterday



Bita e os Animais 2



Bita e os Animais 3



My Melody & Kuromi



Bita e os Sentimentos



Gatilho - Temporada 1



Um Maluco no Golfe 2



Sandman - Temporada 2



Hitmakers - Temporada 1



Prime Video

Anora



A Mistake



Anjos Malignos



Chapolin - Temporada 1



The Walking Dead: Dead City - Temporada 2



HBO Max

Ela



A Chegada



Sombras de um crime



O pescador de ilusões



O expresso da Meia-Noite



A Voragem - Temporada 1



Until Dawn: Noite de Terror



Texas Metal - Temporada 7



Rick & Morty - Temporada 8



Saneamento Básico, O Filme



Tudo por ouro - Temporada 13



Estado de Fúria - Temporada 1



A Idade Dourada - Temporada 3



Bravos Guerreiros - Temporada 3



And Just Like That… - Temporada 3



Reformando com estilo - Temporada 4



Robot Chicken: Uma Apresentação Especial



O misterioso desaparecimento de Amelia Earhart



Chespirito: Sem Querer Querendo - Temporada 1



Disney+

Kiff



Paulo, o Apóstolo



Vida Imoral (Low Life)



Marbella - Temporada 1



A Casa do Mickey Mouse+



Washington Black - Temporada 1



Travelling with Snow Man - Temporada 1



20.000 Léguas Submarinas - Temporada 1



Mubi



Toxic



Kalifornia



Paramount+