Quem ganhou o Carnaval 2025 no RJ? Veja resultado da apuração

Confira o resultado e saiba qual escola foi campeã do Carnaval no Rio de Janeiro em 2025 / Crédito: Divulgação / Riotur / Fernando Mai

Acontece nesta quarta-feira, 5, a apuração das notas às escolas de samba no Carnaval do Rio de Janeiro. Ao todo, 12 agremiações desfilaram de domingo, 2, até terça-feira, 4, no Sambódromo Marquês de Sapucaí, localizado na capital carioca. SIGA o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp A divulgação dos resultados iniciou às 16 horas, sendo avaliados nove quesitos — alegoria, bateria, evolução, mestre-sala e porta-bandeira, comissão de frente, enredo, harmonia, samba-enredo e fantasia — para definir qual agremiação é a campeã carioca em 2025.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Além da definição do título, também há o anúncio das escolas que participarão do 'Desfile das Campeãs', que acontece no sábado, 8, com as seis mais bem colocadas na classificação geral.

Enredo - 29,9



- 29,9 Mestre-sala e Porta-bandeira - 29,7



- 29,7 Bateria - 29,7



- 29,7 Harmonia - 29,4



- 29,4 Alegorias e adereços - 29,4



- 29,4 Evolução - 29,8



- 29,8 Fantasias -



- Samba-enredo -



- Comissão de frente - Total: 177,9

Imperatriz Leopoldinense Enredo - 30,0



- 30,0 Mestre-sala e Porta-bandeira - 30,0



- 30,0 Bateria - 30,0



- 30,0 Harmonia - 30,0



- 30,0 Alegorias e adereços - 30,0



- 30,0 Evolução - 30,0



- 30,0 Fantasias -



- Samba-enredo -



- Comissão de frente - Total: 178,8 Viradouro

Enredo - 29,7



- 29,7 Mestre-sala e Porta-bandeira - 30,0



- 30,0 Bateria - 29,9



- 29,9 Harmonia - 29,9



- 29,9 Alegorias e adereços - 30,0



- 30,0 Evolução - 29,9



- 29,9 Fantasias -



- Samba-enredo -



- Comissão de frente - Total: 179,4