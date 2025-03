Lexa chora ao acompanhar desfile da Unidos da Tijuca em casa

Por causa da perda vivida pela cantora, a escola decidiu não contar com outra Rainha à frente da bateria no desfile. Ao ver a escola cruzar a Marquês de Sapucaí, Lexa chorou e comemorou a passagem da escola.

Homenagens à Rainha de Bateria

Lexa também recebeu mensagens de carinho de colegas por meio dos stories. A atriz Larissa Manoela foi uma das pessoas que prestou homenagem à cantora com um video da apresentação.

“Te sentimos aqui. Bateria da Unidos da Tijuca gigante como vc. Toda a energia da Sapucaí emanada pra vc”, registra Manoela.

Um fã clube da Rainha de bateria também se junta às homenagens. Eles compartilharam um vídeo com os membros vestindo uma blusa com as cores da escola de samba e com uma foto da cantora. “Lexa, Meu coração vai estar sempre com você. Boa sorte U. Da Tijuca”, escrevem.