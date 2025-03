Turista com tatuagens nazistas é agredido em bloco no Rio de Janeiro

Turista com tatuagens nazistas é agredido em bloco de rua durante Carnaval no Rio de Janeiro; polícia civil diz não ter registrado o caso

Na última segunda-feira, 3, um estrangeiro foi convidado a se retirar e agredido logo depois no bloco de rua Marimbondo Não Respeita, no Rio de Janeiro.

“Tirei a foto e o abordei, pedindo para que saísse. Ele tinha a suástica na nuca, o sol negro no braço direito, o SS no meio da testa e outro símbolo nazista no ombro direito”, disse o jornalista ao Uol.

O estrangeiro foi agredido somente depois de ser expulso do bloco, de acordo com o folião. "Ele só falava: 'I'm not nazi' [não sou nazista, em inglês]. Em seguida, foi retirado com o auxílio de outras pessoas e acabou sendo agredido”, detalhou Rodolfo em entrevista ao Uol.

Polícia Civil do Rio de Janeiro não registrou o caso

Segundo o portal Uol, que procurou a polícia civil para saber mais a respeito do ocorrido, as autoridades não registraram o acontecido.