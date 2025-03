Banhista se depara com barata em picolé no Rio de Janeiro; veja o vídeo

Banhista encontra barata em picolé em praia do Rio de Janeiro; a sobremesa é produzida localmente

Um banhista se deparou com uma surpresa ao consumir um picolé, no domingo, 2 de março, no Rio de Janeiro.

Em vez de achar o palito premiado, a criança, cujo nome não foi revelado, acabou encontrando uma barata congelada enquanto ainda consumia a sobremesa.