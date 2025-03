Paracuru: Mela-Mela "pinta" de branco chão da Praça Matriz em tradição que reúne gerações

Tradicional Mela-Mela de Paracuru / Crédito: Aurélio Alves/O POVO



Nesta segunda-feira, 3, o Mela-Mela tomou conta novamente do Carnaval de Paracuru. Em diferentes pontos, foliões aproveitaram a tarde e o início da noite para a tradicional brincadeira - de goma a espuma, dos paredões nos carros a festas individuais, a Praça Matriz e o Farol foram tomados pelos artifícios. A brincadeira uniu diferentes gerações. Familiares, amigos e desconhecidos entre si aproveitavam brechas para atingir quem passava desavisado. Houve quem já frequentava a festa desde a infância e quem foi para o Mela-Mela pela primeira vez.

Além disso, houve relatos de intrigas pontuais, principalmente no Mela-Mela do Farol. Fontes disseram ao O POVO que, por lá, a brincadeira estava com tons mais "agressivos". Na Praça Matriz, onde está a Igreja, o chão deixou de ser amarelo e "virou branco" ao longo do dia.

No local, era mais comum observar famílias aproveitando a ocasião. O policial militar Mateus Gomes, 30, participa de mais um Mela-Mela no Carnaval de Paracuru - este é seu 30°. Como conta, ele acompanha a folia "desde a barriga da mãe", e decidiu repassar essa tradição ao seu filho pequeno. Juntos brincaram de Mela-Mela na Praça Matriz de Paracuru, um dos pontos usados pelos foliões para a brincadeira.

"Quis trazer meu filho hoje. Estar aqui, em paz, com segurança, sem confusão alguma, é muito bom. Tudo controlado nesses três dias de Carnaval. O desejo é que tudo continue em paz", declara.

Carnaval em Paracuru: Secretária destaca desejo de "trazer o nome" da cidade de volta

Secretária de Turismo e Meio Ambiente de Paracuru, Yasmin Freire considera esta edição do Carnaval "como um sucesso". A gestora garante o desejo inicial de fazer o período voltar a ser forte dentro do cenário cearense. De acordo com a gestora, a grande movimentação de turistas, aluguéis de casas e ocupação da rede hoteleira apontam a adesão do público ao Carnaval na cidade.