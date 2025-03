Dez anos após se conhecer na Mocinha, casal volta ao Carnaval com os filhos

Rafael e Ligia se conheceram no polo em 2015, durante uma festa carnavalesca, e casaram-se três anos depois

Cercado pelos pequenos, o tabelião conta que conheceu a esposa em um momento de folia, que acabou durando. Há cerca de sete anos veio uma celebração mais séria: a do casamento.

O casal Rafael e Lígia se conheceu em 2015 durante uma festa carnavalesca no largo da Mocinha, em Fortaleza . Dez anos após o encontro, eles voltaram ao polo nesta segunda-feira, 3 , para curtir mais uma festividade. Dessa vez, acompanhados dos dois filhos — frutos de um amor de Carnaval.

Depois, foi a vez do casal comemorar junto o nascimento dos herdeiros. "Eu digo que eles são filhos do Carnaval", brinca Rafael, complementando: "Todo ano a gente faz questão de passar (o Carnaval) em Fortaleza. Está cada vez melhor".

Para viver a folia neste ano, a família usou vestimentas e adereços coloridos. Rafael foi fantasiado de papa, mas justifica que a roupa é antiga e não tem relação com o estado de saúde do pontífice: "A gente tira a fantasia do guarda-roupa, lava, e está nova para curtir o Carnaval".

Com informações do repórter Vitor Magalhães