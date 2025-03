Primeira noite de Carnaval no Aterrinho tem homenagens a Ednardo e público animado

Famoso entre os grandes músicos do Ceará, Pantico Rocha subiu ao palco ao lado do grupo Frevo Maresia. Ao fim do show, ele dedicou parte do seu tempo para falar do homenageado deste ano, o cantor Ednardo , com quem realizou vários trabalhos juntos.

Apesar das chuvas e da previsão de tempestade, a festa no Aterrinho da Praia de Iracema, em Fortaleza, não deixou de acontecer. Mesmo com público menor , os foliões vieram com amigos e família em busca de efetivar 2025 com a folia de Carnaval.

“Todo artista nesse Carnaval deveria cantar pelo menos uma música do Ednardo”, disse Pantico para incentivar que as atrações da noite mostrem ao público jovem o trabalho do homenageado.

Destacando o que afirmou ser a música do Carnaval, estava Laura Brito, vestida de tigrinho em referência à canção “Sequência do Arrocha” .

Logo em seguida, a banda Nação Zumbi assumiu a música do Aterrinho e usou do momento de primeiro contato com o público para lembrar do legado de Ednardo.

Com amigos e coolers de bebida, Kaliny Costa também aproveitava o Carnaval no Aterrinho. A foliã, que veste roupa super colorida, disse que a festa em Fortaleza está cada vez melhor em relação à segurança e mais plural quanto ao público.

Laura Brito, publicitária, vestida de "tigrinho" no Carnaval do Aterrinho Crédito: Daniel Galber/Especial para O POVO

“Eu acho que é uma música com espírito do tempo que estamos vivendo, trazendo a música para o popular”, declarou. Com entusiasmo na festa, a publicitária de 22 anos destaca que o Carnaval deve ser feito com músicas do momento e com clássicos da festividade também.

“A festa está maravilhosa e cresceu muito desde a última vez que vim. Nós moramos fora, mas amamos isso aqui. O Carnaval daqui é muito melhor do que o de São Paulo”, disse Ana, casada há 31 anos com Francisco.

O casal Francisco José Romano e Ana Maria do Nascimento, de 61 e 62 anos, respectivamente, estavam próximos ao palco para aproveitar bem a noite. Ela destaca que veio ao Aterrinho depois de muito tempo, pois mora em São Paulo com o marido cearense.

Também próximo ao palco, um grupo de amigos com brilho e adereços dançava intensamente músicas de Pabllo Vittar e Duda Beat. Entre os que “davam a vida” pela performance, estava Luis Abreu, que acompanhava dois casais que conheceu no Carnaval de 2024: um de Caucaia e outro da Itália.

O jovem também declarou que, mesmo não conseguindo se comunicar verbalmente com o casal de italianos, se tornaram amigos no ano passado e combinaram o encontro por meio do Google Tradutor. “A gente faz tudo usando a tradução”, conta entre gargalhadas.

Outro grupo de amigos presente no local era o casal Fernando e Talita, ele que estava completamente fantasiado de Naruto e ela que usava apenas uma tiara na cabeça. “Eu sempre digo que vou me planejar para usar fantasia, mas acabo esquecendo”, diz a namorada.

Os dois se conheceram exatamente há um ano, também no Aterrinho da Praia de Iracema, onde ficaram juntos pela primeira vez. “Quem estava se apresentando no dia era a Superbanda”, lembra Fernando, que é psicólogo.

Além de grupos de amigos, era possível encontrar famílias entre o público do polo carnavalesco, como Conceição e Bárbara Cidrack, mãe e filha.

“Faz muito tempo que a gente aproveita o Carnaval juntas, bem mais de 10 anos. Foi a Luizianne quem começou toda essa festa aqui e estou com ótimas expectativas em relação ao Evandro para este ano, pois tudo esta mais descentralizado e mais democratizado para as periferias de Fortaleza”, disse Conceição.

A mãe, de 65 anos, relata que sempre gostou de Carnaval, mas não aproveitava a festa quando criança em família, por isso fugia de casa para brincar no período. Com sua filha, ela criou a tradição de sempre curtir a folia com sua família e amigos.

Casal Francisco José Romano e Ana Maria do Nascimento, de 61 e 62 anos, curtindo o primeiro dia de festa no Aterrinho Crédito: Daniel Galber/Especial para O POVO Mel Azevedo, 19, estava com uma fantasia fora do convencional: Freddie Mercury prateado do Pânico na Band Crédito: Daniel Galber/Especial para O POVO Primeiro dia de Carnaval 2025 no Aterrinho tem show de Nação Zumbi Crédito: Daniel Galber/Especial para O POVO Primeiro dia de Carnaval 2025 no Aterrinho tem show de Nação Zumbi Crédito: Daniel Galber/Especial para O POVO Primeiro dia de Carnaval 2025 no Aterrinho tem show de Nação Zumbi Crédito: Daniel Galber/Especial para O POVO

“Eu amo a festa, a diversão e a diversidade. Eu aprendi as musicas de Carnaval com a minha mãe e venho sempre com ela. Comemorar isso de geração em geração é algo que não me agride, não me constrange. Eu festejo isso com a minha mãe, com o meu pai e não tenho vergonha disso”, diz Bárbara.

Durante a festa no Aterrinho, houve quem chamasse mais atenção que algumas músicas que eram cantadas no palco, pois a jovem de 19 anos, Mel Azevedo, estava com uma fantasia fora do convencional: Freddie Mercury prateado do Pânico na Band.

“Me caracterizei porque é muito bom”, ri. “Pensei nisso porque é Carnaval e eu amo Freddie Mercury, juntei o útil ao agradável”, complementa.