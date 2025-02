Carnaval Ceará 2025: Confira a programação de cidades de Serra e Sertão

A cantora Taty Girl é uma das que se apresentam em São Benedito, Ipu e Aracoiaba / Crédito: Divulgação/Capuchino Press

Entre os municípios que confirmaram as comemorações neste período estão: São Benedito, Ipu, Baturité, Itapipoca, Quixadá e Reriutaba.

A cidade de Quixadá, inclusive, está entre os destinos mais procurados pelos foliões saindo da Capital em viagens de ônibus. De acordo com a Agência Reguladora do Estado (Arce), também estão na lista Aracati, Canindé, Sobral e Juazeiro do Norte.

Para reforçar a segurança, um total de 8.789 agentes atuarão no ciclo carnavalesco do Estado a partir de sexta-feira, 28, e seguindo até a próxima quarta-feira, 5. Ao todo, operação contará com policiais militares, civis, rodoviários estaduais, bombeiros e peritos.

Carnaval 2025 no Ceará: Confira as programações São Benedito A festa de Carnaval em São Benedito acontecerá de 1º a 4 de março, contando com apresentações de Léo Foguete, Mari Fernandez, Nattan, Taty Girl, Kaká e Pedrinho, Chiclete, Araketu, Michel Firmo, Cleudinha e Xandynho. As programação de cada dia ainda não foi divulgada pela gestão municipal.

Quarta-feira (28 de fevereiro) Carnaval Infantil - Calçadão Espaço do Povo (16h)

Quarta-feira (28 de fevereiro) Carnaval da Melhor Idade - Concentração na Praça dos Índios (17h30min)

sábado a terça-feira (1º a 4 de março) Circuito de Paredões - Espaço Calçadão do Povo (14h) Sobral Ao contrário dos demais municípios, Sobral apresentou uma programação alternativa para o período de carnaval com uma programação voltada para o público cristão. O evento ocorrerá no Arco de Nossa Senhora de Fátima. Até o momento a prefeitura não divulgou uma possível programação tradicional para a época.

Sábado (01/03): Missa com o Bispo Dom Vasconcelos, show com a Irmã Kelly Patrícia e adoração com a Banda Colo de Deus.

Domingo (02/03): Musical com atrações locais, pregação da Pastora Gabriela Lopes e Show com Isadora Pompeu.

Ipu Sábado (1º de março): Kaio Andrade, Janaína Alves, Sebastian Monteiro.

Domingo (2 de março): Taty Girl, Germana Damasceno, Prabalã, Aline Alves.

Segunda-feira (3 de março): Chiclete com Banana, Hellen Soares, Netinho Balachic.

Terça-feira (4 de março): Mari Fernandez, Forró Real, Tayrone. Segundo a prefeitura do município, ainda devem ser divulgados, pelo menos, outras duas atrações para o evento. Itapipoca Sábado (01/03) – Baile Infantil Itapipoca Folia (17h), no Sambódromo Socorro Andrade : DJ Rondy, Fanfarrões, Turma do Júlio, Bonecos da Batuque

Área de Shows (20h): Dona Zefinha, Arizinho, Romarinho, Brunão, Meninos do RM, DJ Arthur Breno