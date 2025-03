Taty Girl, Nattan, Matuê: Sabia os maiores cachês e quem fará mais shows no Carnaval no Ceará

Taty Girl, Wesley Safadão, Claudia Leitte e Nattan são alguns dos destaques do Carnaval 2025 no Ceará / Crédito: CapuchinoPress/Divulgação - Samuel Setúbal - Danilo Borges/Divulgação - Ederson Lima/Divulgação

Programações diversas anunciadas, está chegando o Carnaval 2025. Mirando os olhos no Ceará, surgem as questões: Quem são os artistas que mais se apresentarão no Estado durante o Carnaval? Quais têm o maior cachê? E quem receberá o maior valor pelas apresentações? A partir dos dados disponibilizados pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE), no Portal Carnaval Transparente 2025, O POVO trouxe a resposta de todas essas dúvidas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Quem mais fará shows A cantora Taty Girl é quem se apresentará em mais cidades durante o Carnaval cearense. A forrozeira estará em oito municípios, seguida por Natanzinho Lima, Chicabana, Forró Real, Lagosta Bronzeada, Rey Vaqueiro e Seu Desejo, com seis cada.

Na sequência, os artistas que mais arrecadarão no Carnaval cearense são Chicabana (R$ 3 milhões), Natanzinho Lima (R$ 2,4 milhões), Seu Desejo (R$ 1,8 milhão) e Rey Vaqueiro (R$ 1,8 milhão). Ranking dos artistas que mais receberam no Carnaval no Ceará: Taty Girl: R$ 3,5 milhões

Chicabana: R$ 3 milhões

Natanzinho Lima: R$ 2,4 milhões

Rey Vaqueiro: R$ 1,8 milhão

Seu Desejo: R$ 1,8 milhão

Henry Freitas: R$ 1,7 milhão

É o Tchan: R$ 1,35 milhão

Márcio a Fenomenal: R$ 1,05 milhão

Wesley Safadão/Claudia Leitte/Nattan/Jonas Esticado/Zé Cantor/Matuê/Mara Pavanelli: R$ 1 milhão Maiores cachês A partir do levantamento do TCE, é possível verificar os maiores cachês que receberão os artistas que se apresentarão no Ceará. Três artistas aparecem com o maior cachê, todos farão apenas uma apresentação. Wesley Safadão receberá R$ 1 milhão para única apresentação, em Aracati. Na mesma cidade, Claudia Leitte já se apresentou, com o cachê no mesmo valor. Quem, completa a lista é Nattan, mas com show marcado para São Benedito.