Municípios do Ceará declaram mais de R$ 72 milhões em despesas com Carnaval de 2025

Programações de Carnaval já começaram em alguns municípios do Ceará / Crédito: Samuel Setubal

47 municípios do Ceará informaram despesas, somadas, de mais de R$ 72 milhões com o Carnaval 2025. O dado consta em levantamento feito pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-CE) e abrange custos com artistas e infraestrutura, auxílios, subvenções, patrocínios e concessões onerosas. As informações foram analisadas pelo O POVO nesta sexta-feira, 28. Top 3 A Fortaleza é o município que apresenta o maior montante até o fechamento da análise do O POVO, nesta sexta, com investimento de R$ 13,8 milhões. Em segundo lugar, está Aracati, distante 147 quilômetros de Fortaleza, com R$ 6,2 milhões. São Gonçalo do Amarante, na Região Metropolitana, aparece até o momento em 3º na lista, com montante de R$ 6,1 milhões.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O Tribunal de Contas do Estado do Ceará notificou os municípios de Amontada, São Gonçalo do Amarante e Solonópole a prestarem mais informações sobre as contratações relativas ao Carnaval. Ao O POVO, a Secretaria de Controle Externo do TCE-CE explicou que, nesses casos, foram solicitados documentos e informações que permitam confirmar itens, quantidades e valores efetivamente vinculados à festividade.

Conforme o TCE-CE, o gasto mais elevado é com a contratação de artistas, já ultrapassando R$ 52 milhões. Concessão onerosa, por sua vez, está em R$ 775 mil. Já o investimento em Infraestrutura é de R$ 17,7 milhões. Os demais gastos (auxílio, subvenção, patrocínio, etc.) somam R$ 2 milhões. Os 10 municípios com mais despesas informadas:

Fortaleza - R$ 13,8 milhões Aracati - R$ 6,2 milhões São Gonçalo do Amarante — R$ 6,1 milhões Aquiraz — R$ 4,4 milhões Granja — R$ 3,3 milhões Baturité — R$ 2,7 milhões Cascavel — R$ 2,2 milhões Tianguá — R$ 2,1 milhões Acaraú — R$ 1,9 milhão São Benedito — R$ 1,7 milhão



Valores por tipo de contração: Artista — R$ 52 milhões

Infraestrutura — R$ 17,7 milhões

Auxílio, subvenção, patrocínio etc. — R$ 2,09 milhões

Concessão Onerosa — R$ 775 mil Fortaleza Os gastos de Fortaleza são registrados na categoria que abrange contratação de artistas, além de auxílios, subvenções, patrocínios e outros. Constam no portal do Tribunal dois chamamentos públicos referentes à Capital, ambos em processo de licitação. Um dos contratos é relativo ao tradicional desfile de agremiações carnavalescas na avenida Domingos Olímpio e outro, aos blocos de rua independentes. Respectivamente, os valores são de mais de R$ 1 milhão e R$ 720 mil.

Contratações: 4,4 milhões Artista: Margareth Menezes – R$ 350 mil

Xamã – R$ 300 mil

Ednardo – R$ 250 mil

Magníficos – R$ 250 mil

Solange Almeida – R$ 230 mil

Nação Zumbi – R$ 228 mil

Marcelo D2 – R$ 220 mil

Gaby Amarantos – R$ 200 mil

Mart'nália – R$ 170 mil

Tropykália – R$ 150 mil

Mariana Aydar – R$ 120 mil

Moacyr Luz & Samba do Trabalhador – R$ 72 mil

Marcos Lessa – R$ 50 mil

Seleção de artistas (DJ Solo), Grupos ou Coletivos para apresentações no ciclo carnavalesco de Fortaleza 2025 – R$ 31,5 mil O aumento expressivo nos gastos programados para a Capital deu-se no quesito Infraestrutura, com previsão de R$ 9,3 milhões com "prestação de serviços de logística, execução e fornecimento de infraestrutura para atender à demanda de eventos, projetos e ações governamentais da Prefeitura Municipal de Fortaleza". Fiscalização e orientação

O Tribunal de Contas do Ceará acompanha as contratações e processos de licitação do Carnaval 2025. Em suma, o trabalho consiste em checar se as leis estão sendo cumpridas nos municípios cearenses. O intuito da ação, conforme o TCE-CE, é estimular a transparência.