Carnaval 2025: Bloco Solto na Buraqueira faz cortejo em Fortaleza

Cortejo Solto na Buraqueira no bairro Benfica conta com fantasias criativas / Crédito: Júlio Caesar/ O POVO

Um dos blocos mais aguardados do Carnaval de Fortaleza ao longo dos últimos anos, o Solto na Buraqueira volta a ser realizado na capital cearense. O cortejo gratuito acontece neste domingo, 2 de março, a partir das 10 horas. A concentração ocorre em frente ao Banco do Brasil da Reitoria da Universidade Federal do Ceará (UFC), localizada na Avenida da Universidade. O bloco foi originado a partir de organizadores que participavam do bloco Sanatório Geral, que encerrou as atividades em 2016.