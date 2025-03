Carnaval 2025 em São Paulo terá mais de 600 blocos

Uma das características dos blocos de São Paulo é a irreverência, traduzida nos nomes dos grupos. O Tarado Ni Você, por exemplo, homenageia Caetano Veloso. O bloco, que sai hoje (1º) da região central da cidade, tem por tema condutor do desfile o icônico álbum “Joia”, em referência aos 50 anos do disco.

Entre os grandes blocos, que costumam reunir milhares de foliões, está o Agrada Gregos, que vai se apresentar a partir das 13h no Parque do Ibirapuera. A festa do Agrada Gregos conta com a presença de Daniela Mercury e Gretchen.

Outro que costuma arrastar uma multidão festiva é o MinhoQueens, que passa na área do Elevado Presidente João Goulart, o Minhocão. O MinhoQueens está programado para sair às 12h, no Centro. O destaque são as drag queens interpretando sucessos da música pop nacional e internacional das maiores divas do mundo.

Criançada

As crianças também terão várias opções para brincar neste sábado (1º) e domingo (2) de carnaval. Hoje (1º) um dos destaques é o bloquinho Amorikids, às 10h, na Vila Mariana. Amanhã (2), também na Vila Mariana, o Berço Elétrico sai às 10h, e na sequência, às 11h, tem o Beatles para Crianças.