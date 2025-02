Carnaval 2025: Veja 6 filmes para assistir e entrar no clima de folia

Cena do primeiro filme de "Ó paí, Ó!", disponível no Prime Video e no Globoplay / Crédito: Reprodução/ Europa Filmes

Às vésperas do Carnaval 2025, entre aqueles que aguardam ansiosamente o feriado para aproveitar desfiles e bloquinhos, há também quem prefira viver a folia por meio das telas. Pensando nisso, o Vida&Arte separou sete filmes com temática inspirada no Carnaval para aqueles que dão uma pausa no sofá antes de correr atrás do próximo trio.

A lista conta com clássicos do cinema brasileiro, comédias românticas, documentários que exploram as minúcias do período festivo e até uma animação para curtir com as crianças. Confira:

Fevereiros (2019) A escola de samba carioca Estação Primeira de Mangueira e a cantora Maria Bethânia dão o tom deste documentário dirigido por Márcio Debellian (“O Vento Lá Fora”). A produção mostra os detalhes da vitória da Mangueira no desfile das escolas de samba de 2016, no qual a cantora foi homenageada. Além disso, é mostrada a comemoração de Maria Bethânia nas festividades de Santo Amaro, sua cidade natal. Pelo olhar de Bethânia, o espectador vislumbra as cores e sons presentes tanto na Sapucaí (quando desfilou pela Mangueira) como nas festas religiosas do começo de fevereiro em sua cidade, um sincretismo espiritual e cultural entre o catolicismo e a cultura afro-brasileira.

Onde assistir: Globoplay, Itaú Cultural Play

Rio (2011) Lançada em 2011, “Rio” fez sucesso internacionalmente ao contar a história de Blu, uma arara azul que nasceu na cidade do Rio de Janeiro, mas foi capturada e enviada para Minnesota, nos Estados Unidos, para ser criada por Linda. Túlio, um ornitólogo, aparece na história afirmando que Blu é o último macho da espécie e, para garantir a sobrevivência da espécie, é necessário que Blu acasale com a única fêmea viva, localizada na capital carioca. Assim, Blu, Linda e Túlio vão para o Rio de Janeiro e vivem grandes aventuras, em meio ao Carnaval.

Onde assistir: Disney+

Ó, Paí, Ó (2007) Um clássico do cinema brasileiro, “Ó, Paí, Ó" é estrelado por Lázaro Ramos, Wagner Moura, Dira Paes, Emanuelle Araújo e diversos atores do Bando de Teatro Olodum. O longa-metragem conta a história de moradores de um cortiço no Pelourinho, em Salvador, que estão curtindo o último dia de Carnaval com a maior festança, até que uma senhora evangélica decide acabar com a farra dos moradores. Onde assistir: Globoplay e Prime Video

Damas do samba (2013) Desde que o samba surgiu, a presença feminina foi fundamental para a sua criação, manutenção e perpetuação até os dias de hoje.