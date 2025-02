Carnaval 2025 em Fortaleza: veja programação completa e atrações

A programação completa do Carnaval 2025 em Fortaleza foi compartilhada na noite desta terça-feira, 18. A organização inclui a definição dos polos na capital cearense e os horários das festividades carnavalescas.

Prevista para os dias 1º a 4 março, com ações planejadas para as 12 regionais, as atrações no Aterrinho da Praia de Iracema já haviam sido antecipadas ao O POVO na segunda-feira, 17, pela Prefeitura de Fortaleza.