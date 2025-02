Carnaval 2025 de Belém (PA): veja programação completa na capital

No distrito de Mosqueiro, o retorno dos trios elétricos é um destaque deste ano. Uma parceria com o Circuito Mangueirosa foi firmada para realizar a folia nos distritos de Ver-o-Rio e Porto Seguro.

Local : Outeiro Concentração : Alphaville às 16h, com início da programação às 17h Percurso : avenida Paulo Costa e chegada no Pistão da Água Boa

Local : Porto Futuro Horário : 17h30 à meia-noite Atrações : Shayra Brotero vs Bunny das Coxinhas, Xeiro Verde, Rebeca Lindsay e Banda da Diversidade com Ruann Lins, Tiffany Boo, Helena Ressoa, Sandrinha Eletrizante e Sou Àlec

Blocos



Vagabanda



100 Limites



Carnasaudade



Furacão



Twister



União da Ilha

Palco Principal



18h – DJs dos blocos Carnasaudade e Twister



19h – DJs dos blocos 100 Limites e Furacão



20h – DJ do bloco Vagabanda



21h – Show com a Banda Sayonara



Folia de 03/03 (segunda-feira)

Bloco Meachuta

Cortejo com trajeto entre o Ver-o-Rio e o Porto Futuro: Mariza Black - 16h às 17h

Local: Porto Futuro

Horário: 16h à meia-noite

Atrações: Marara Kelly, Vittoria Braun convida Malu Guedelha, GiGi Furtado e Camila Barbalho, Fruto Sensual e Nosso Tom com participação de Betto e Naldo

Trio Elétrico e Desfiles de Blocos



Local: Mosqueiro - Orla do Farol

Atração: trio elétrico com a banda Xeiro Verde

Local e horário: concentração na Avenida Beira-Mar, no Caramanchão do Chapéu Virado, às 14h; trio inicia às 16h

Local: Mosqueiro - Vila

Desfile: rua Nossa Senhora do Ó

Concentração: rua do Jambeiro

Blocos

Local: Mosqueiro



17h40 – Família Aragão



18h10 – Pau Cheiroso



18h40 – Os Avalcalhados



19h – Rabo do Macaco



19h30 – Tá Feio



19h40 – Os Karatecas na Folia



20h30 – Angel’s



21h – Urso na Folia



21h30 – Família Quebra Gelo



22h – Tio Dence



22h30 – Foliões do Clássico



23h – Recorda Mosqueir

23h30 – Bonecas



0h – Assado



0h30 – Olha o Papo Desse Otário



1h – Bafo de Bode

Corredor da Folia - Desfile Oficial do Grupo Único das Escolas de Samba de Outeiro



Local: Pistão da Água Boa, com saída na esquina da Preamar até a Arena do Pica-Pau

Folia de 04/03 (terça-feira)

Bloco Filhos de Glande



Cortejo com trajeto entre o Ver-o-Rio e o Porto Futuro

Marta Mariana, Ruth Costa e a Bateria da Bole Bole - 16h às 17h30

Local: Ver-o-Rio

Atração: Gabi Matos - 15h às 16h

Local: Porto Futuro

Horário: 17h30 à meia-noite

Atrações: Tributo Dona Onete, Jeff Moraes, Babado Novo e Orquestra Carnafônica com AQNO, Marina Moraes e Tom Ferreira

Bloco Motohatch



Local: Cotijuba

Atração: Adriana Oliver

Horário: 18h

Desfile de Blocos



Local: Mosqueiro - Vila

Desfile: rua Nossa Senhora do Ó

Concentração: rua do Jambeiro

Blocos



18h – Os Filhotinhos da Ilha



18h30 – Os Dominantes



19h – Garotadas na Folia



19h30 – GDN (Galera da Natália)



20h – Ilha do Amor



20h30 – Os Ensíveis



21h – Corpo Escroto



21h30 – Amigos do Rock



22h – Charminho na Folia



22h30 – Família Surgiu do Nada



23h – GDM (Galera do Mayco)



23h30 – Babilônia



0h – GDS (Galera da Suh)



0h30 – Os Pilotos



Folia de 05/03 (quarta-feira)

Bloco Rabo do Peru



Atrações: trios elétricos com a banda Portal do Arrocha e com o cantor Luís Lima

Local e horário: concentração na Soledade com a Rua 15 de Agosto, a partir das 15h



Folia de 08/03 (sábado)

Bloco Sorriso Pop



Atrações: Banda Batidão do Melody, DJ do Superpop, DJ Diego Moreira e DJ Ralf e DJ Erik Mix e Maycon

Local e horário: concentração na Travessa da Berredos com a Rua 15 de Agosto, às 17h; saída do bloco às 18h

Desfile oficial das escolas de samba de Icoaraci

Horário: 20h

Folia de 09/03 (domingo)

Trio Elétrico e Shows



Atrações: Afonso Cappelo, Banda Vem Pro Rolê, Miro Marks, Miro Marks e Toninho Santos, Banda Trio de Ouro, Suanny Batidão e Rebeca Lindsay

Local e horário: concentração na Travessa da Berredos com a Rua 15 de Agosto, às 15h; saída do primeiro trio às 16h

Palco na Alameda Paz de Carvalho com a rua 15 de Agosto



Horário: 17h30 a 00h

Atrações: Banda Irreverência, Markinho Duran e Banda Fruto Sensual



A prefeitura de Belém também informa que os desfiles das escolas de samba acontecem nos dias 2, 3, 8, 14, 15, 21, 22 e 23 de março, estendendo a programação carnavalesca na cidade por quase um mês inteiro.