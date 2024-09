5 dicas para aproveitar os encantos de Belém

Temos de aprender que o Brasil não tem apenas as belas paisagens cariocas, os prédios e a noite frenética de São Paulo, os maravilhosos atrativos de Foz do Iguaçu ou as belíssimas praias de areias douradas do Nordeste. Sempre me perguntei por que a maioria das pessoas ignora as outras regiões desse nosso país continental, que também possuem suas histórias e belezas.

Em julho passado, tive a oportunidade de revisitar um dos destinos que mais me impressionou nesses últimos anos: Belém. Aquela cidade, capital do Pará, conhece? Terra do Brega, do açaí puro, do pato no tucupi, entre tantas outras coisas. Belém se mostrou para mim um lugar que aproveita a simplicidade de seu povo para encantar o turista. Estava uma delícia!

Saindo do aeroporto em direção ao hotel, deu para ver que, apesar de capital e grande metrópole, Belém ainda guarda aquele charme de cidade do interior com ruas calmas e vazias à noite.