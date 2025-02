Carnaval 2025: plano para reforçar energia nos municípios será enviado para Enel

Um plano de ação com municípios do Ceará que terão atrações carnavalescas em 2025 será enviado para a Enel. O objetivo, de acordo com o secretário do Turismo, Eduardo Bismarck (PDT), é que não falte energia durante o período.

Conforme explica, a situação é preocupante e, por isso, está em constante conversas com a empresa. Além disso, afirmou que o órgão pretende propor à Enel um estudo completo para que haja um aumento da potência nessas localidades.