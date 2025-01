Férias em Fortaleza: veja agenda de janeiro na Estação das Artes

ÀTTØØXXÁ se apresenta na Estação das Artes durante programação de férias em Fortaleza / Crédito: Tercio Campelo/Divulgação

No Centro de Fortaleza, o Complexo Cultural Estação das Artes se prepara para receber inúmeros fortalezenses e turistas durante o mês de férias. Consolidando-se entre os principais locais com eventos e atividades que reúnem a população de todas as idades, o espaço está com diversas atrações para quem irá curtir janeiro na cidade.

Férias em Fortaleza: veja programação de janeiro na Caixa Cultural

Iniciando neste fim de semana, o sábado, 11, no equipamento, terá apresentações de samba e pagode com a dupla Marcelo Di Holanda e Mateus Farias, além de Belinho, Dipas, Theresa Rachel, Vanessa A Cantora e Pagode no Sigilo. O momento inicia às 15 horas com entrada gratuita. No domingo, 12, a Estação recebe mais uma edição da Feira Mais Vinil a partir de 10 horas. Na mesma data, a cearense Makem realiza uma apresentação especial em homenagem à Rita Lee às 13 horas. Outro destaque de janeiro no equipamento cultural é a apresentação de Mel Mattos, que promove um show especial em celebração ao Pessoal do Ceará no dia 19.