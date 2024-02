Ivete Sangalo desce do trio e canta com multidão em Salvador

Ivete Sangalo surpreende público no último dia de carnaval e desce do trio para se juntar aos foliões ao som de 'Pipoca' do Circuito Osmar, em Salvador. A cantora deixou seu trio nesta terça-feira de Carnaval, 13, para se juntar à multidão nos ombros do seu segurança.

"Eu precisava desse abraço", declarou a artista. Após mencionar a possibilidade de se despedir do Carnaval durante uma conversa com os fãs, ela tranquilizou o público e tem planos de realizar algumas mudanças no futuro.

“Ontem falei no Carnaval sobre algumas transformações que a minha vida e a minha cabeça vem passando. Recebi muitas mensagens de carinho e de fato quero dizer a vocês, a palavra desistir é uma palavra que não existe no meu dicionário. Uma mulher como eu, eu não sei nem como conjuga esse verbo. Não sei conjugar, não sei ensinar e não sei aprender”, brincou Ivete.