João Lucas, marido de Sasha Meneghel, é barrado em trio de Ivete em Salvador

Durante o Carnaval de Salvador, o marido de Sasha Meneghel, João Lucas, quase foi barrado de acessar o trio elétrico da cantora Ivete Sangalo no último sábado, 10. Por estar sem a pulseira de identificação, o segurança da estrutura impediu João de acessar a área, mas Sasha o identificou como seu marido e logo a situação foi resolvida.

Em post feito no X (antigo Twitter), João saiu em defesa do segurança do trio que não o conhecia e que a atitude dele foi correta.