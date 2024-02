"Não sou mulher de desistir", diz Ivete Sangalo após incidentes com trio

A cantora baiana Ivete Sangalo voltou atrás após desabafar nesta segunda-feira, 12, sobre os incidentes ocorridos com seu bloco de Carnaval nos dias de festa em Salvador. Na segunda-feira, 12, a baiana parou um instante do seu show para conversar e ser sincera com os foliões que a acompanhavam, considerando até uma despedida do evento.

“Eu só quero que vocês compreendam que a gente vai repensar sobre isso. Será que é a nossa despedida do bloco Coruja? Será que a gente não tem que repensar isso?”, desabafou a cantora.

“Sabem o porquê? Porque eu sou uma cantora de vocês, eu não sou uma cantora que sobe no trio e que se f… todo mundo, eu não quero isso. Isso não tá me fazendo bem”, confessou.