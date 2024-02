Ivete x Baby: polêmica vira tema de fantasia em bloco de rua de São Paulo

A criatividade é, de fato, uma das maiores marcas do Carnaval no Brasil. Não à toa, os foliões impressionam com a agilidade e inventividade neste período. Esse é o caso de um casal que frequentou o cortejo do bloco Charanga do França, no bairro de Santa Cecília, em São Paulo, na manhã desta segunda-feira, 12.

Durante o festejo, os foliões foram flagrados com uma fantasia inspirada na polêmica entre as cantoras Baby do Brasil e Ivete Sangalo, no Carnaval de Salvador, na noite do último sábado, 10.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na oportunidade, o casal, além de brincar com o episódio, também celebrou a gravidez da mulher. Na fantasia dela, haviam as frases “macetando o apocalipse, olha no que deu” e “novo folião a caminho”. Já na dele, havia a palavra “apocalipse”.