Passeio Público: estreia do carnaval infantil com chuva de confetes

Superando os dois cancelamentos no final de semana em razão das chuvas, o Carnaval infantil do Passeio Público, no centro de Fortaleza, estreia nesta segunda-feira, 12, com chuva… de confetes. Na folia Charanga Tio Marcão Lindão e Banda e Banda Pacote de Biscoito fazem a festa.

“Olha aí, nem vai chover. Só espuma, cuidado com a espuma nos olhos”, brinca o vocalista da banda Charanga do Tio Marcão Lindão para um público mirim que começa a se encontrar ao redor do palco.

Do Batman à Branca de Neve, nenhum personagem infantil deixa de se animar com as interpretações da música A Barata Diz que Tem e Balão Mágico.

Aos foliões acostumados com a intensidade de outros polos carnavalescos, a Praça dos Mártires e suas marchinhas são uma experiência bem-vinda, devido à tranquilidade.