Paolla Oliveira fala sobre críticas ao corpo: "Maltratou muito"

A atriz Paolla Oliveira desabafou sobre críticas que sofreu quanto ao seu corpo. Ela lembrou de comentários que leu após publicar um vídeo em um ensaio da Grande Rio, escola de samba da qual é rainha da bateria.

A artista tem alertado em suas redes sociais a respeito dos problemas relacionados à pressão estética, principalmente sobre mulheres.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Imagina, eu me arrumar de achar linda, fazer uma roupa maravilhosa, e você vai para o ensaio. Chego no ensaio, você é gongada, é massacrada, criticada, você não quer voltar. Eu não estava me sentindo daquele jeito, estava me sentido bem, feliz. Então, eu comecei a ver a onda de mulheres admirando, e eu comecei a ver as críticas de um de um olhar um pouco mais afastado”, disse em entrevista ao Fantástico no último domingo, 14.