Não gosta de Carnaval? Confira opções para fugir dos bloquinhos

Se parte dos brasileiros já se prepara para as festividades, nem todo mundo pretende ser contagiado pelo ritmo do Carnaval. Mas como fugir da folia e ainda se divertir no meio do tempo livre? Pensando nisso, O POVO escolheu seis opções para quem prefere assistir a um bom filme (vale conferir a seleção gratuita do O POVO + por cinco dias), além de visitar pontos culturais em Fortaleza e em Guaramiranga, região serrana do Ceará. Se prepare para curtir o Carnaval à sua própria maneira.

Carnaval 2024: VEJA o que funciona em Fortaleza Perfil de Cinema - Almodóvar Com entrada gratuita, o Cineteatro São Luiz exibirá seis filmes do premiado diretor espanhol Pedro Almodóvar por meio da programação “Perfil de Cinema”. Os cinéfilos já podem aproveitar os filmes a partir do dia 7 de fevereiro, mas a exibição continua durante o Carnaval, até o dia 12. Para conferir as obras de Almodóvar, basta apresentar um documento oficial com foto. 10 de fevereiro (Sábado)

10h - Tudo Sobre Minha Mãe

14h - Fale com Ela

16h30 - Má Educação 11 de fevereiro (Domingo)

10h - Volver

14h - Abraços Partidos

16h30 - Carne Trêmula

12 de fevereiro (Segunda-feira)

14h - Volver

16h30 - Fale com Ela Caixa Cultural Fortaleza A Caixa Cultural Fortaleza também apresenta duas exposições gratuitas para o mês de fevereiro: “50 Anos Ferreira de Arte” e “Carolinas”. A última é uma homenagem à escritora Carolina Maria de Jesus. Av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema

Horários: 10h às 20h (terça a sábado); 10h às 19h (domingos e feriados) Planetário Rubens de Azevedo O Planetário Rubens de Azevedo é mais uma opção cultural aos que desejam calmaria no final de semana do Carnaval.



No sábado, 10, a partir das 16 horas, a sessão especial “Músicas nas Estrelas” combina projeções em fulldome com trilhas musicais ao público. Excepcionalmente nos dias 10 e 11 de fevereiro, serão realizadas as sessões lúdicas de “Kaluoka’Hina – O Recife Encantado” e “Astronomia Asteca: Entre o Espaço e o Tempo”, entre 17 e 19 horas. Os ingressos para as sessões custam R$ 10 (meia) e R$ 20 (inteira) e podem ser adquiridos no site da Sympla Bileto (site.bileto.sympla.com.br/dragaodomar) ou na bilheteria física no Dragão (Rua Dragão do Mar, 81).