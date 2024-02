Carnaval é feriado ou ponto facultativo? Confira o que diz a lei

Carnaval é tempo de folia, mas pode também ser de trabalho. Veja o que a legislação diz sobre a data e como as empresas funcionam nesse período

De acordo com a legislação, a terça-feira de Carnaval não é oficialmente reconhecida como feriado nacional. Na maioria das regiões é considerado um ponto facultativo .

Confira a seguir o que diz a legislação, como deve funcionar para as empresas e mais sobre os feriados do Brasil.

Faltam poucos dias para o Carnaval 2024 e, neste ano, o período da folia está marcado para os dias 10, 11, 12 e 13. No entanto, existem controvérsias geradas em torno do “feriado de Carnaval" . Afinal, é realmente feriado?

Caso não haja uma legislação municipal específica, a empresa tem o direito de solicitar que os funcionários trabalhem normalmente no Carnaval. Se houver um acordo coletivo que estipule o carnaval como um dia de folga, a empresa deve respeitar essa convenção.

Em algumas cidades do País, o Carnaval é considerado feriado municipal. Em outras, é designado como ponto facultativo na segunda, na terça e na Quarta-feira de Cinzas (neste dia até às 14 horas).

Portanto, não há uma obrigação para as empresas interromperem suas atividades nesse dia.

Carnaval: posso faltar ou receber dobrado por trabalhar?

Caso a segunda e a terça-feira de Carnaval sejam considerados dias úteis, quem trabalha nesse período não tem direito a receber em dobro nem folgas compensatórias.

Se o trabalhador faltar sem justificativa no período do Carnaval que não é considerado feriado pela empresa, ele poderá ter desconto no salário.

