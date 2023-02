Gloria Groove: superlotação e intervenção da PM interrompem Bloco em SP

O Bloco das Gloriosas, comandado por Gloria Groove em São Paulo neste sábado, 18, teve encerramento antecipado devido a superlotação de foliões e reclamações de falta de segurança. Nas redes sociais, o evento repercutiu de forma negativa.

A expectativas dos organizados do Bloco era de 50 mil pessoas, mas o evento reuniu mais de 500 mil. A Prefeitura de São Paulo destacou que o evento "recebeu muito mais do que o previsto". Ao jornal Folha de S. Paulo, o prefeito Ricardo Nunes estimou 200 mil presentes.

De acordo com informação do UOL, a Prefeitura tomou a decisão de encerrar a festa para evitar acidentes e assegurar a segurança das pessoas. A dispersão aconteceu com sucesso e repercutiu nas redes sociais.

Bloco das Gloriosas: confira repercussão nas redes sociais

Bloco da Glória Groove foi marcado por brigas e conflitos que tiveram intervação da cantora. O show foi interrompido 3 vezes. A P.M recomendou o término antecipado do Bloco. pic.twitter.com/hjRHv6DOpU — itiel (@dj_itiel) February 18, 2023

resumo do bloco da gloria groove a pior organização do mundo já visto em um carnaval pic.twitter.com/jQ7QP4lTrm — t h a i s b r a c h o (@thaisbrachho) February 18, 2023

cheguei do bloquinho da gloria groove… top 1 momentos mais humilhantes da minha vida pic.twitter.com/RAJcbeV2pX — carol (@imfIawIess) February 18, 2023

