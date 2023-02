Carnaval na Praia de Iracema: segundo dia tem axé e homenagens a cantores cearenses

Artistas e foliões aclamaram a volta do Carnaval com alegria e dança

O domingo de Carnaval na Praia de Iracema uniu a arte do maracatu, o axé, homenagens a cantores e compositores cearenses e apresentações dos artistas nordestinos Zeca Baleiro e Geraldo Azevedo. A faixa de areia foi enchendo de foliões conforme anoitecia. Fantasias e muita dança marcaram quem escolheu participar da folia no polo.

Abrindo a programação, Pingo de Fortaleza encarou a participação como um momento de "muita alegria". "Eu tenho um trabalho de alguns anos voltado para o Ciclo Carnavalesco, que dialoga principalmente com o Maracatu. Ficamos ausentes dois anos do ápice desse processo. Então, é muito gratificante, um momento de muita felicidade, porque o maracatu é uma festa, é um momento de festejar, abraçar e comemorar", destaca.

Pingo de Fortaleza se apresentou junto com o Maracatu Solar. Ele pontuou o show no Carnaval como muito importante para o maracatu. "A gente leva a questão da ancestralidade, da identidade através dos orixás, como uma forma também de afirmação de cidadania cultural. Quando a gente faz um espetáculo junto a isso, acho que agrega muitos valores", finaliza.

A Banda Brasilis foi a segunda a subir ao palco da PI. Marcelo Freire, membro da banda, caracterizou o show no Aterrinho da Praia de Iracema como "uma experiência única". "É o sonho de várias bandas e vários artistas da cidade chegar ao Ciclo Carnavalesco. Vou guardar na memória essa energia maravilhosa e indescritível", disse.

A terceira atração, Luxo da Aldeia, mostrou um repertório de músicas cearenses para homenagear artistas locais. “Ao mesmo tempo em que passamos por dois anos difíceis de pandemia e por anos de um governo que não valorizava a cultura, agora a gente está chegando em um momento de retomada. O pessoal tá se divertindo, tá querendo curtir, tem essa retomada da cultura também. O Luxo da Aldeia valoriza a música carnavalesca cearense”, explicou Mateus Perdigão, membro do bloco.

Zeca Baleiro se apresenta nesse domingo na Praia de Iracema



Com repertório que mescla seus sucessos e homenagens a músicos como Moraes Moreira e Fausto Nilo, Zeca Baleiro foi a penúltima atração deste domingo. Zeca também homenageou a cantora Gal Costa. O cantor maranhense destacou a relevância da volta do Carnaval após dois anos de paralisação por causa da pandemia.

"É muito importante essa retomada. A pandemia foi algo que assombrou o Brasil nos últimos anos e o Carnaval é uma festa de muita espontaneidade e alegria, na qual as pessoas vão pra rua para se encontrarem, beberem, namorarem, celebrarem e se divertirem. Isso é um retrato muito genuíno do que é o Brasil", elabora Zeca.

"Tem mais de 50 anos que venho aqui, criei um laço muito grande por Fortaleza", disse o cantor Geraldo Azevedo antes de subir ao palco para encerrar a noite de apresentações no Aterro da Praia de Iracema. Além de prometer um Carnaval "muito pernambucano" (honrando suas origens), ele lançou em Fortaleza uma nova música: "Frevo Encarnado", em parceria com Fausto Nilo. "A gente sabe que o Carnaval é um marco muito importante. Essa é uma celebração para um novo momento do Brasil", definiu.

Foliões matam saudade do Carnaval com danças e fantasias



Joelcio Alves, 56, professor de História, decidiu que a fantasia do segundo dia de Carnaval seria de Wandinha, da Família Adams. A saudade da festa fez com que ele planejasse bem antes as quatro fantasias que usará.

Além dessa, já se vestiu de Sininho e, nos próximos dias, será Napoleão e um soldado cruzado. "Tenho um quarto só de fantasias na minha casa", disse. Joelcio conta que a saudade do Carnaval foi tanta que, em 2021, acabou fazendo uma festa sozinho, na garagem de casa, e transmitindo para os amigos à distância.

Joelcio se fantasiou de Wandinha para o carnaval (Foto: Alexia Vieira / O POVO)



A saudade de se fantasiar também fez com que o casal Priscila Costa, 40, psicóloga, e João Paulo Bandeira, 42, professor, organizassem as roupas de cada dia com antecedência. Neste domingo, o casal estava vestido de Arlequim e Arlequina para “as pessoas verem e sentirem alegria", disse Paulo. Os dois estão juntos há três anos e este é o primeiro Carnaval como casal. Priscila disse que só casaria depois de curtir a festa com Paulo. "Agora eu caso", disse.

Grupo de amigos usa fantasias com o tema "oceano" (Foto: Alexia Vieira / O POVO)



O grupo de amigos de Karla Saraiva, 45, participa pelo terceiro ano do Bloco dos Sereixs. A brincadeira requer que todos se vistam de elementos do mar. Lula, polvo, tubarão e sereias fazem parte do bloco que sai um dia a cada Carnaval. Karla, que teve a ideia do bloco, explica que tem o hobby de nadar no mar e o marido é kitesurfista, por isso o oceano é tema das fantasias. (Colaborou Miguel Araujo)

