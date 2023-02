Domingos Olímpio recebe último dia de desfiles de maracatus

Polo do Ciclo Carnavalesco recebeu maracatus neste domingo, 19; blocos, cordões, afoxés e escolas de samba vão à avenida segunda e terça

A avenida Domingos Olímpio seguiu na noite deste domingo, 19, recebendo os cortejos das agremiações de maracatus da Capital. O Ciclo Carnavalesco de 2023 segue com programação no polo na segunda e terça com desfiles de blocos, cordões, afoxés e escolas de samba. Desfilaram hoje os maracatus Nação Baobab, Nação Fortaleza, Vozes Da África, Rei De Paus, Nação Pici, Nação Iracema e Az De Ouro.



A segunda noite de desfiles seguiu o clima de emoção da noite anterior, por conta do retorno das agremiações ao Carnaval. À medida que o cortejo passava pela avenida, os presentes aplaudiam os artistas. Já os problemas técnicos que marcaram o primeiro dos cortejos, no Nação Axé de Oxóssi, não se repetiram neste domingo.

Além de melhor estrutura de som, a avenida Domingos Olímpio contou também com presença de policiamento e agentes da Autarquia Municipal de Trânsito para organizar o fluxo de veículos. A via segue interditada nos próximos dias.

Outro aspecto que se manteve como na primeira noite foram as menções e defesas a pautas a favor dos povos pretos e indígenas do País, uma constante da expressão cultural.



Neste domingo, as apresentações começaram mais tarde, por volta das 18h40. Antes mesmo do início, o público já se ocupava boa parte das arquibancadas montadas ao longo da via. O maracatu Nação Baobab abriu a programação da noite. A loa deste ano da agremiação celebrou o retorno à rua.

Desfile de Carnaval na avenida Domingos Olimpio, em Fortaleza





"Hoje é dia de festa e alegria ao toque do tambor" cantavam os membros do Nação Baobab. "No cortejo de rua a lua de Luanda brilha em cada olhar (...), salve o guerreiro Zumbi dos Palmares, viva a liberdade do povo festejar", seguia a loa da agremiação

O segundo maracatu da noite, Nação Fortaleza, trouxe para a avenida a escritora Carolina Maria de Jesus, conhecida pelo livro "Quarto de Despejo". "Vamos saudar a escritora brasileira, negra (...), ela ensinou o Brasil a se ver", celebrou a loa da agremiação. Já o tradicional Vozes da África veio à avenida celebrando a água como elemento "para benzer e abençoar".



Na noite do sábado, 18, desfilaram os maracatus Nação Axé de Oxossi, Solar, Rei Zumbi, Obalomi, Nação Palmares, Rei do Congo e Leão de Ouro. A Domingos Olímpio recebe ainda programação do Ciclo Carnavalesco na segunda e na terça de Carnaval. Nos próximos dias, apresentam-se nela blocos, cordões, afoxés e escolas de samba.

