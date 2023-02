Ambiente familiar e muita música: o segundo dia de Carnaval no Benfica

O ambiente familiar e o clima de segurança levaram muitas crianças à Praça da Gentilândia, no Benfica, no segundo dia de Carnaval em Fortaleza. O público marcou presença em peso no local, que teve atrações desde as 11 horas, com o bloco Mambembe. No decorrer do dia se apresentaram Os Transacionais, Maracatu Solar, DJ Silas, Nick Sol, Lidia Maria e Bloco do Prazer e, por último, Jean Dumont.

Além da alegria e da animação dos foliões que lotaram a praça, muitas crianças fizeram a festa com suas famílias. Havia pequenos fantasiados de Wandinha, Moana, Hulk, Batman e muitas outras sem personagens, apenas aproveitando a festa.

Na Praça da Gentilândia, além da Guarda Municipal de Fortaleza, Polícia Militar do Ceará e Corpo de Bombeiros, também havia uma dupla de educadores sociais da Fundação da Criança e da Família Cidadã (Funci). Laurinda Lopes da Costa e Eudo Rodrigues fizeram trabalho social com as famílias e distribuíram pulseiras para identificar os pequenos.

A recepcionista Mariana Cavalcante, 34, foi com a filha Laura, 6, para apreciar as músicas e o movimento na Praça. Laura não perdeu a oportunidade de vestir a fantasia de sua personagem favorita. Vestida de Moana, encantou os brincantes, que, vez ou outra, pediam para tirar fotos com a menina.

Sentada no chão com sua fantasia de Wandinha, Sofia, de 7 anos, aparentava certa chateação. Ao perguntar o motivo para a mãe, a cabeleireira Geane Lima, 44, informou que a "Wandinha" estava chateada por ter que parar a brincadeira de goma com as primas por causa da multidão em volta. Porém, ao chamá-la para a foto, a pequenina abriu um largo sorriso.

Os irmãos Enzo, de 7 anos, e Emily, de 3, também brincavam juntos no Benfica com a mãe, Luana, 30. A mãe conta que eles mesmos escolheram as fantasias.

Para além das “Wandinhas” do Carnaval, o clássico de Chaves também apareceu. A pequena Ayla Maria, de 2 aninhos, curtiu o Carnaval com a mãe, Irlar Maria, 24. Ao lado da família e de amigos, a pequena Chiquinha brincou despreocupada soltando bolhas de sabão.



