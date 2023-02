Evento privado faz a festa de fortalezenses, turistas e profissionais ligados ao Carnaval

Em todos os cantos de Fortaleza, das festas públicas às privadas, não apenas foliões celebram a volta do Carnaval, após dois anos de pandemia, mas também os profissionais ligados ao ciclo das comemorações mominas.

O músico Felipe de Paula, vocalista da banda Batuque do Dipas, lembrou da dificuldade que a classe artística enfrentou durante a pandemia e comemora a volta do Carnaval. "Foi bem difícil. Eu tive que fazer outras coisas porque não estava conseguindo viver de música”, relatou o artista.

“Tenho uma carreira que começou em 2014 e desde 2018 juntei uma galera que curte pagode pra formar a banda. Hoje, somos eu, três percussionistas, um músico tocando violão e outro cavaquinho", contou, antes de iniciar uma roda de samba com pitadas de pagode romântico na Arena de Iracema, evento privado realizado na Avenida Monsenhor Tabosa.

Outra profissional que também comemorou o retorno das atividades carnavalescas foi a maquiadora Zaida Mantunk, natural de Guiné-Bissau. Ela comandou uma glitteria no espaço, montada para foliões que não abrem mão desse brilho extra durante a folia. “As pessoas vêm aqui para se sentir mais livres. As cores mais procuradas foram as mais quentes: verde, amarelo e roxo", contou.

A maquiadora Zaida Mantunk, natural de Guiné-Bissau, comandou uma glitteria na Arena de Iracema (Foto: Adriano Queiroz)



O serviço foi bastante procurado por turistas. Letícia Gama Rúbia, estudante de Medicina, de 24 anos natural de Piracicaba (SP), mas faz faculdade em Mossoró (RN). "Gostei bastante desse serviço. É muito legal a gente poder se expressar dessa forma. Isso agrega muito a festa e a galera se diverte", disse.

A advogada Aída Ferreira, 32 anos, costumava ir para Olinda no Carnaval, mas brincando disse ter recebido uma "missão" do presidente da República Luiz Inácio da Silva para ficar em Fortaleza esse ano: abençoar quem está procurando um namoro.

A advogada Aída Ferreira, de 32 anos (Foto: Adriano Queiroz)



"O Lula disse que no governo dele todo mundo ia namorar. Eu estou abençoando todo mundo com a vareta do amor. Hoje, eu sou cupido dos foliões", define a "tarefa" que lhe teria sido confiada, mas diz não estar ela própria com foco em namorar.

Já o publicitário e fotógrafo Júlio Quintana, de 33 anos, encarnou o espírito da famosa série Game of Thrones. Ele brincou ter "roubado" a coroa no sábado na Gentilândia e quer ser o rei do Carnaval.

O publicitário e fotógrafo Júlio Quintana, de 33 anos (Foto: Adriano Queiroz)



"Eu e meus amigos combinamos de ir para um lugar diferente a cada dia. Hoje estamos aqui na Arena de Iracema, mas ainda vamos curtir Limão com Mel e Seu Jorge no Aterro", afirmou Júlio.

Sobre as vantagens de uma festa privada,ele apontou como fundamental a estrutura de banheiros. "Banheiro químico é complicado. Ter banheiro de verdade faz diferença", destacou.



A fantasia da estudante de medicina Lívia Amorim, de 23 anos, podia levar algum desavisado a se enganar, mas apesar do "Open Beijo", ela ressaltou a importância de haver consentimento.

"Pode rolar namoro ou fica, mas não é com qualquer pessoa. É com quem a gente escolher! Não é não", enfatizou Lívia ao mandar um recado contra o assédio e a importunação sexual.

A estudante de medicina Lívia Amorim, de 23 anos (Foto: Adriano Queiroz)



Já a cabeleireira Addsiana Carine, de 26 anos, que é virginiana, compartilha do mesmo gosto por astrologia e misticismo das três amigas com as quais resolveu montar um mini Zodíaco.

O grupo era formado pela taurina e também cabeleireira, Gabi Silva, além das maquiadoras Giselle Lin Tai (28) e Beatriz Queiroz (30), respectivamente dos signos de Escorpião e Gêmeos.

As maquiadoras Giselle Lin Tai e Beatriz Queiroz, de 28 e 30 anos, e as cabeleireiras Gabi Silva e Addsiana Carine, de 24 e 26 anos, respectivamente (Foto: Adriano Queiroz)



"Cada uma tem sua personalidade, mas os astros preveem muita alegria, diversão e bebida para esse Carnaval", brincou Addsiana ao comentar a fantasia “Tudo é culpa do meu signo”.

Por fim, a administradora Thuanny Bastos, 38 anos, resolveu fazer referência aos povos indígenas do estado natal dela, o Maranhão e às festas de bumba-meu-boi.

"A fantasia é para lembrar as minhas origens. Já estou aqui no Ceará há algum tempo e escolhi esse local porque é seguro e a gente pode brincar com conforto", disse.

