Carnaval seguro e para toda a família agita domingo na Sabiaguaba

Folia para todos os gostos atraiu público diverso para a beira do mangue durante o fim de semana de Carnaval e garantiu diversão para todas as pessoas, desde as que já viveram muitos carnavais até as que estão vivendo o seu primeiro

Não faltaram opções para fazer a festa neste domingo de Carnaval, 19. Na Sabiaguaba, centenas de foliões agitaram a beira do mangue e garantiram diversão para todas as pessoas, desde as que já viveram muitos carnavais até as que estão vivendo o seu primeiro.

Com festas públicas e privadas, o ambiente seguro e animado atraiu jovens, adultos, crianças e idosos durante o fim de semana de folia, com atrações para quem tem ritmo mais agitado e para quem prefere uma programação mais leve.

No Complexo Ambiental e Gastronômico da Sabiaguaba, o grupo Superbanda fez o público cantar e sair do chão ao som de marchinhas carnavalescas, releituras e hits como a música "Zona de Perigo", do cantor Leo Santana.

A fisioterapeuta Jéssica Gondim e o professor de História Neto Almeida buscavam uma atividade de Carnaval que contemplasse a filha pequena, Isabela, e resolveram ir pela primeira vez ao equipamento.

A tranquilidade, segundo o casal, tornou a atividade um programa para toda a família.

Para Neto, é importante esse resgate da cultura do Carnaval, principalmente depois de dois anos sem celebrações: "É um espaço ótimo, além da música e dos músicos de extrema qualidade que garantem a diversão e ajudam a trazer a tradição do Carnaval de volta".

Os pontos também foram mencionados pelos foliões que curtiram o domingo de Carnaval no restaurante Tempero do Mangue, a poucos metros dali.

Para recarregar as energias depois de um sábado muito animado no largo da Mocinha, um dos principais polos carnavalescos de Fortaleza, o trio Luís Silva, 60, Jonas Sousa, 48, e Ednália Alencar, 42, tirou o domingo para uma programação mais tranquila no evento privado.

“A gente queria um lugar que desse pra curtir um pouquinho mas depois sentar, sabe? Para equilibrar. Amanhã estamos na rua de novo”, explica Ednália.

A foliã ressalta que todos se sentiram muito seguros na Mocinha, desde o pré-carnaval. “Até brincamos, ‘olha, lá vem o bloco da segurança’. Então vir pra cá foi mais para balancear mesmo, uma coisa mais calma”, completa.

Já as amigas Márcia Oliveira, 45, e Simone Alves, 47, optaram pelo lugar já conhecido para, além de curtir a programação, aproveitar os atrativos naturais da Sabiaguaba.

"A gente já conhecia esse lugar, aqui é mais tranquilidade. Estamos fugindo de muvuca, vuco-vuco, violência", pontua Márcia.

Música de qualidade, cultura resgatada, ambiente familiar e segurança foram os principais pontos destacados por quem escolheu aproveitar o domingo de Carnaval no local.

No palco, a banda Iracema Bode Beat animou o público de quase 300 pessoas com o resgate dos sambas-enredo e das marchinhas típicas da festa.

