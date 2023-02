Carnaval 2023: 5 séries para maratonar no feriado; veja lista

Os quatro dias de Carnaval são de muita folia para uns, e sossego para outros. Para a turma que prefere ficar em casa apenas aproveitando os dias de descanso, retornar para aquela série que parou já tem um tempo ou dar início a algo novo é a melhor opção para curtir o feriado.

Pensando nisso, o Vida & Arte selecionou 5 séries para maratonar no feriado de Carnaval. Confira:

1. The Last of Us

Em um futuro pandêmico no qual um vírus transforma pessoas em canibais e se espalha rapidamente com uma simples mordida, os poucos sobreviventes vivem viajando ou em quarentenas protegidas por oficiais do governo.

Este é o cenário em que acompanhamos Joel (Pedro Pascal), um sobrevivente durão que é contratado para levar a jovem Ellie (Bella Ramsey) para fora da zona de quarentena opressiva onde vive. Porém, no caminho descobrem que Ellie está infectada com o vírus, apesar da jovem não apresentar os sintomas recorrentes da doença. Por conta disso, eles acreditam que a imunidade de Ellie pode ser a chave para encontrar a cura do vírus e potencialmente salvar a humanidade.

Onde assistir: HBO Max

Assista o trailer de “The Last of Us”:

2. Silent

No ensino médio, Tsumugi Aoba (Haruna Kawaguchi) e So Sakura (Ren Meguro) tinham um grande interesse por música e tornaram-se amigos. Com o tempo, essa amizade se tornou algo mais profundo, um relacionamento que poderia ter durado uma vida inteira se não fosse pela repentina mudança de atitude de So.

Ao terminar o relacionamento entre os dois sem nenhum aviso ou motivo, So não apenas partiu o coração de Tsumugi: seu desaparecimento imediato após isso também a deixou completamente arrasada. Seguindo normalmente com a sua vida, oito anos depois, Tsumugi reencontra Sakura novamente.

Certo dia,Tsumugi cria a coragem para se aproximar de Sakura, apenas para descobrir que, nos oito anos desde a última vez que conversaram, ele perdeu quase toda a audição. Com fagulhas da antiga chama dos dois começando a reacender no coração dela, será que Tsumugi encontrará um jeito de garantir seu lugar no atual mundo silencioso de So?

Onde assistir: Viki

Assista o trailer de “Silent”:

3. O Verão que Mudou Minha Vida

Para Belly (Lola Tung), tudo de bom e melhor acontece quando ela passa os meses de julho e agosto na casa de Susannah (Rachel Blanchard), a melhor amiga de sua mãe e que ela considera como se fosse uma tia. Tia Susannah tem dois filhos, Jeremiah (Gavin Casalegno) e Conrad (Christopher Briney), são mais do que irmãos postiços para Belly e, no mais importante verão, eles acabam no centro das emoções da adolescente.

Assim, na véspera do aniversário de 16 anos de Belly começa o início do que pode ser o último verão onde todos estarão reunidos em Cousins Beach. Belly teme que no ano seguinte todos estejam ocupados demais com suas vidas para se importar com o verão e, talvez, uma pessoa querida já não esteja mais entre eles.

Onde assistir: Prime Video

Assista o trailer de “O Verão que Mudou Minha Vida”:

4. Ted Lasso

Ted Lasso (Jason Sudeikis) é um técnico de futebol americano que se encontra em dificuldade quando se vê contratado para treinar um time de futebol, na Inglaterra, mesmo não tendo experiência suficiente com o esporte. A proprietária do time, Rebecca Walton (Hannah Waddingham), contrata o treinador propositalmente na expectativa que ele será um fracasso. Ela faz isso como forma de se vingar do ex-marido que a traiu e perdeu o time no processo de divórcio.

Mesmo inexperiente, Ted conquista a equipe e, aos poucos, passa a entender as minúcias do futebol. Com a ajuda do Treinador Barba (Brendan Hunt), eles precisarão administrar os problemas do modesto AFC Richmond, clube fictício da Premier League.

Onde assistir: Apple TV+

Assista o trailer de “Ted Lasso”:

5. Meu Diário para a Liberdade

Situada no vilarejo de Sanpo, Meu Diário Para a Liberdade conta a história de Chang Hee, Mi Jung e Ki Jung, os três irmãos Yeom que, acima de tudo, desejam viver a vida livre das incertezas e monotonia. Quando o misterioso Sr. Goo chega na vizinhança, sua personalidade reservada se torna motivo de fofoca nos arredores de Sanpo.

No entanto, o Sr. Goo é um bêbado e, para os vizinhos, aparenta carregar um fardo junto de segredos do passado. As coisas começam a mudar para a família Yeom quando o tímido irmão mais novo decide se aproximar do forasteiro.

Agora, na companhia do estranho Sr. Goo, os irmãos irão buscar a liberdade e a chance de criarem novas lembranças para a vida que consideram mundanas demais. Exaustos com a monotonia do dia a dia, três irmãos buscam escapar de suas vidinhas sem graça e encontrar a verdadeira felicidade.

Onde assistir: Netflix

Assista o trailer de “Meu Diário para a Liberdade”:

