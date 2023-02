Carnaval 2023: 5 filmes para assistir no feriado; veja lista

Romance, suspense, drama, baseado em fatos reais e produções nacionais; confira a seleção de filmes do Vida & Arte para assistir no Carnaval 2023

Com previsão de chuva durante o Carnaval 2023, os foliões podem aproveitar os quatro dias de feriado para descansar e assistir alguns filmes no conforto de casa. Romance, suspense, drama, baseado em fatos reais e produções nacionais são as principais indicações para aqueles que querem descobrir algo novo para assistir no feriado.

O Vida & Arte selecionou 5 filmes de gêneros diversos e disponíveis nas principais plataformas de streaming para você assistir durante o Carnaval 2023. Confira:.

1. Judas e o Messias Negro

Oferecido um acordo judicial pelo FBI, William O'Neal se infiltra nos Illinois dos Panteras Negras para reunir informações sobre o presidente Fred Hampton.

Onde assistir: Prime Video e HBO Max

Assista o trailer de “Judas e o Messias Negro”:

2. Nise: O Coração da Loucura

Nos anos 1950, uma psiquiatra contrária aos tratamentos convencionais de esquizofrenia da época é isolada pelos outros médicos. Ela então assume o setor de terapia ocupacional, onde inicia uma nova forma de lidar com os pacientes, pelo amor e a arte.

Onde assistir: HBO Max e Star+

Assista o trailer de “Nise: O Coração da Loucura”:

3. Má Educação

Um velho amigo entrega ao cineasta Enrique Goded um roteiro baseado na adolescência dos dois em um internato católico. Alternando passado e presente, o roteiro faz Enrique refletir sobre os efeitos da repressão sexual em sua vida.

Onde assistir: Netflix e Prime Video

Assista o trailer de “Má Educação”:

4. Garota do Século 20

Em 1999, uma adolescente monitora atentamente o garoto pelo qual a melhor amiga está apaixonada. Tudo vai bem até que um outro amor começa a dar as caras.

Onde assistir: Netflix

Assista o trailer de “Garota do Século 20”:

5. Conta Comigo



Após um desconhecido ser morto acidentalmente, perto de suas casas, quatro meninos, de Oregon, decidem ver o corpo. No caminho, Gordie Lachance, Vern Tessio, Chris Chambers e Teddy Duchamp encontram um homem em um pântano cheio de sanguessugas. Começando como uma simples brincadeira, a aventura dos garotos evolui para um evento marcante em suas vidas.

Onde assistir: Prime Video e Paramount+

Assista o trailer de “Conta Comigo”:

