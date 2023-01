Pré-Carnaval: Bloco beneficente em Fortaleza homenageia Gal Costa

O bloco “Pra Quem Gosta é Bom” celebra o Pré-Carnaval em Fortaleza neste domingo, 29, com o tema “Nas trincheiras da alegria, o que explodia era o amor”. A iniciativa é beneficente e homenageia Gal Costa, que faleceu em novembro de 2022.

Com celebração que vai acontecer na Praça Waldemar Falcão, Centro de Fortaleza, o evento beneficiará a Casa Transformar, que acolhe LGBTs em situação de vulnerabilidade econômico-social e exclusão familiar.

No repertório do “Pra Quem Gosta é Bom”, serão tocadas músicas que ficaram marcadas na voz da cantora baiana Gal Costa, como “Festa do Interior”, “Baby” e “Sorte”. O vocalista do bloco, Marcos Romano, comemora o projeto solidário e a homenagem à artista: “Estamos muito felizes”.

Mais sobre o Bloco "Pra Quem Gosta é Bom"

O "Pra Quem Gosta é Bom" nasceu em junho de 2017 com objetivo de colaborar com a pluralidade do carnaval de rua da cidade de Fortaleza. A iniciativa começou com um grupo de amigos que hoje reúne os ritmos afoxés, maracatus, axés, frevos, sambas e marchinhas na celebração.

O grupo tem em sua história releituras de músicas consagradas de compositores brasileiros como Gilberto Gil, Caetano Veloso, Moraes Moreira e Alceu Valença. Além disso, para “criar ponte” com as novas gerações, o bloco apresenta, ainda, em seu repertório, novos artistas, como BaianaSystem, Martins, Saulo Duarte, Julio Secchin, Criolo e Academia da Berlinda.

Esse ano, o "Pra Quem Gosta é Bom" promete: “Vamos iluminar as mentes e os corações com a verdade da arte e retirar do obscurantismo as existências que ainda insistem no ódio. Só há um caminho para a vida bonita: o amor!”.

Para participar da ação solidária, é necessário 2kgs de alimentos não perecíveis. No local também será vendido itens de artesanato produzidos pelos membros da Casa Transformar. Toda renda será revertida para reforma da instituição, que fica no Bairro Siqueira.

Baile do Pra Quem Gosta é Bom 2023

Quando: domingo, 29, a partir das 10h

Onde: Praça Waldemar Falcão, Centro de Fortaleza (conhecida como Praça dos Correios)

Quanto: 2kg de alimentos não perecíveis (evento beneficente)

Mais informações: @praquemgostaebom no Instagram



