Carnaval 2023: confira as apostas de músicas para o verão

De Léo Santana a remix de Luiz Gonzaga, as músicas mais tocadas nesse período pré-carnavalesco unem axé, forró e mais ritmos

O retorno do clima de Carnaval às ruas tem sido embalado por hits que vão desde releituras de clássicos a letras inéditas. Nas semanas que antecedem os dias de Carnaval, marcado para os dias 18, 19, 20 e 21 de fevereiro, artistas investem na música que será o "hit do Carnaval", ou seja, a mais aclamada pelos foliões.

Vale destacar que a última folia nas ruas, em 2020, foi embalado por "Amor de Quê", da cantora Pabllo Vittar, "Verdinha", de Ludmilla, e "Sentadão", de Pedro Sampaio. Confira apostas para o Carnaval de 2023:

"Zona de perigo", Léo Santana

Após publicar um vídeo dançando a música com a esposa Lorena Improta, Léo Santana alcançou o topo das músicas mais ouvidas do Brasil em fevereiro. Não demorou muito para "Zona de Perigo" ser cotado para hit do Carnaval.

"Leão", Marília Mendonça

Lançada há mais de dois anos em parceria com Xamã, a canção "Leão" ganhou nova versão, agora somente na voz de Marília Mendonça. A cantora deixou a releitura pronta antes de falecer, em novembro de 2021.

"Pega o Guanabara", Alanzim Coreano e Wesley Safadão

Com a letra que trata de namoro à distância, Alanzim Coreano e Wesley Safadão viralizaram nos streaming de aúdio e nas redes sociais. A música chiclete propõe que a amada pegue um ônibus da empresa Guanabara e vá ao encontro com o saudoso namorado.

"Novinha do OnlyFans", Xand Avião e Kadu Martins

Lançada em outubro de 2022, "Novinha do Onlyfans" é fruto da parceria entre Xand Avião e Kadu Martins. A canção narra a ascensão econômica de uma jovem garota e especula que sua renda venha do serviço de conteúdo adulto por assinatura, o OnlyFans.

"Ai papai", de Anitta e MC Danny



"Eu quero ver tu esquecer depois do chá que eu te dei/Ai papai, macetei", diz o hit "Ai papai", de Anitta e MC Danny. A música foi lançada em novembro de 2022 e a coreografia é dançada em todo o País.

"Cria da Ivete", Ivete Sangalo

Artista símbolo do Festival de Verão de Salvador, Ivete Sangalo é presença confirmada em todas as edições. Na edição de janeiro de 2023, já pensando no Carnaval de 2023, lançou a música "Cria de Ivete".

"Deixa eu botar meu boneco (Baile do Polly 2.0)", de Oh Polêmico

Uma das letras que tem causado mais estranhamento entre os foliões tem sido "Deixa eu botar meu boneco", de Oh Polêmico. O artista, até então pouco conhecido, também é dono de "Samba da Polly" e "Cabo C tá".

"Destampei", de Léo Santana

Lançado em 2022, juntamente com "Revoada", "Destampei" é mais um hit de Léo Santana que embala o Carnaval. O Gigante, como é conhecido, promete ser um dos artistas mais tocados na folia.

"O Chêro da Carolina", de Luiz Gonzaga

Xote de Luiz Gonzaga, lançado em 1956, "O Chêro da Carolina" ganhou nova versão. A versão forrozinho, produzida pelo DJ Luiz Poderoso Chefão, viralizou nas redes sociais e nos pré-carnavais.

