Carnaval: Theatro José de Alencar promove Baile à Fantasia do Zé

O Baile à Fantasia do Zé volta a acontecer depois de dois anos e terá atrações como Mulher Barbada e Deydianne Piaf no Theatro José de Alencar (TJA)

Na próxima sexta-feira, dia 17, o Theatro José de Alencar (TJA) promoverá a quinta edição do Baile à Fantasia do Zé. O evento será realizado no jardim do equipamento cultural e será permitida a entrada apenas de pessoas que estejam fantasiadas ou mascaradas. Os ingressos poderão ser retirados presencialmente no TJA a partir da doação - por pessoa - de 1 kg de alimento não perecível.

O baile volta a acontecer depois de dois anos de paralisação devido à pandemia. Serão distribuídos 400 ingressos na semana do evento (de 14 a 16 de fevereiro) e 200 entradas no dia da festa (17 de fevereiro), a partir das 14 horas. Haverá também desfile e escolha das três melhores fantasias, com premiação.

Sobre o assunto "The Last Of Us": HBO antecipa lançamento do quinto episódio

Festival em Fortaleza reúne bandas de rock autorais cearenses

Samara Joy: quem é artista que superou Anitta no Grammy

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A festa terá como atrações musicais nomes conhecidos pelo público fortalezense, como o Bloco Mambembe (com Mulher Barbada e Deydianne Piaf) e a banda Os Transacionais. A programação, porém, será iniciada às 16 horas, na calçada do teatro. Neste horário, irão se apresentar o Maracatu Nação Iracema, com a presença do Mestre da Cultura Rainha Almeida, e o Bloco Tambores Carnavalescos - Caravana Cultural, em parceria com o Sesc.

O baile adulto com Bloco Mambembe e Os Transacionais começará às 19 horas. Deydianne Piaf será a apresentadora da noite. Será permitida a retirada de até dois ingressos por pessoas, com a necessidade de doar 1kg de alimento não perecível - cada quilo dá direito a um ingresso.

Baile à Fantasia do Zé

Quando: sexta-feira, 17 de fevereiro, a partir das 16 horas

Onde: Theatro José de Alencar (Rua Liberato Barroso, 525 - Centro)

Ingressos: retirada a partir de 14 de fevereiro, às 14 horas, na bilheteria física do TJA; necessário doar 1kg de alimento não perecível

Mais informações: (85) 3101-2586

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui.

Tags