Fortaleza: trânsito muda na Domingos Olímpio devido ao Carnaval; confira mudanças

Medida busca viabilizar a montagem das arquibancadas para o tradicional desfile carnavalesco que ocorre na via

As faixas de tráfego situadas junto ao canteiro central da Av. Domingos Olímpio estão interditadas em ambos os sentidos, no trecho situado entre as avenidas da Universidade e Aguanambi.

De acordo com informações da Prefeitura de Fortaleza, a medida, que ocorre desde o último sábado, 4, busca viabilizar a montagem das arquibancadas para o tradicional desfile de Carnaval que ocorre na via.



Por conta do bloqueio, realizado pela Autarquia Municipal de Trânsito (AMC), "a faixa exclusiva de ônibus da avenida está liberada e pode ser utilizada por todos os veículos" até o próximo dia 26, quando a estrutura será desmobilizada.

Segundo Prefeitura, quem quiser evitar a via e buscar por uma opção de rota alternativa pode optar pelas avenidas Duque de Caxias e 13 de Maio.



Órgão garante ainda que "agentes de trânsito darão suporte operacional aos trabalhos, disciplinando a circulação e que não haverá mudança no itinerário de linhas de ônibus".

