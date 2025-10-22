Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Chegada do Papai Noel dá início ao Natal em shopping de Fortaleza

Evento marca a abertura da temporada natalina com musical, cortejo, parque inflável e decoração inspirada no Mundo Bita
Autor Carolina Passos
O Terrazo Shopping, localizado no Eusébio, será o primeiro da Região Metropolitana de Fortaleza a abrir oficialmente a temporada natalina de 2025.

A celebração acontece domingo, 26, com a tradicional chegada do Papai Noel e a inauguração da decoração “O Natal do Mundo Bita”.

A programação começa às 16 horas, no Acesso B, com músicas natalinas, recepção de personagens temáticos e distribuição de balões. Antes do início oficial, o público poderá aproveitar o parque inflável Big Fun, que estará com acesso gratuito.

O musical “A Grande Orquestra do Natal”, da Cia. Mix da Alegria, reunindo dança, canto e coreografias inspiradas no clima festivo da data, também acontecerá na ocasião. 

O momento mais esperado acontece às 17h15min, quando o Papai Noel fará sua chegada de helicóptero, sobrevoando o Centro do Eusébio e os arredores do shopping. Ao pousar, ele será recebido por personagens natalinos e pelo personagem Bita, que participa da cerimônia de inauguração da decoração.

Em seguida, o bom velhinho receberá simbolicamente a chave do shopping e seguirá em cortejo pelos corredores, acompanhado pela Banda Five Mix, até o trono instalado na praça em frente à Renner (Piso L1).

A decoração deste ano tem como tema “O Natal do Mundo Bita”, que transforma o Terrazo em um espaço lúdico e interativo. Localizada na Praça Principal de Eventos (Piso L1), a estrutura conta com um tobogã de 22 metros que atravessa a árvore de Natal, balões giratórios, roda-gigante, espaço kids com pintura de desenhos, jogo da memória, cama elástica e um cenário 3D com gigantografia do Bita.

Durante os fins de semana de novembro e dezembro, até a véspera de Natal, o personagem Bita também estará presente no shopping.

Chegada do Papai Noel e inauguração da decoração “Natal do Mundo Bita”:

  • Quando: domingo,26, a partir das 16 horas
  • Onde: Terrazo Shopping (Av. dos Jardins, 864 - Coaçu, Eusébio)
  • Instagram: @terrazoshopping

