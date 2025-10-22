Chegada do Papai Noel dá início ao Natal em shopping de Fortaleza

Shopping do Eusébio será o primeiro da Região Metropolitana a iniciar o Natal 2025 com atrações temáticas e espaço interativo / Crédito: Terrazo Shopping / Divulgação

O Terrazo Shopping, localizado no Eusébio, será o primeiro da Região Metropolitana de Fortaleza a abrir oficialmente a temporada natalina de 2025. A celebração acontece domingo, 26, com a tradicional chegada do Papai Noel e a inauguração da decoração “O Natal do Mundo Bita”.

Leia Também | 3ª edição da Casa Encantada de Natal chega a shopping de Fortaleza A programação começa às 16 horas, no Acesso B, com músicas natalinas, recepção de personagens temáticos e distribuição de balões. Antes do início oficial, o público poderá aproveitar o parque inflável Big Fun, que estará com acesso gratuito. O musical “A Grande Orquestra do Natal”, da Cia. Mix da Alegria, reunindo dança, canto e coreografias inspiradas no clima festivo da data, também acontecerá na ocasião. Shopping do Eusébio será o primeiro da Região Metropolitana a iniciar o Natal 2025 com atrações temáticas e espaço interativo Crédito: Terrazo Shopping / Divulgação

O momento mais esperado acontece às 17h15min, quando o Papai Noel fará sua chegada de helicóptero, sobrevoando o Centro do Eusébio e os arredores do shopping. Ao pousar, ele será recebido por personagens natalinos e pelo personagem Bita, que participa da cerimônia de inauguração da decoração. Em seguida, o bom velhinho receberá simbolicamente a chave do shopping e seguirá em cortejo pelos corredores, acompanhado pela Banda Five Mix, até o trono instalado na praça em frente à Renner (Piso L1). Leia Mais | Saiba onde encontrar o 2º melhor panetone de chocolate do mundo