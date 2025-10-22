Chegada do Papai Noel dá início ao Natal em shopping de Fortaleza

Chegada do Papai Noel dá início ao Natal em shopping de FortalezaEvento marca a abertura da temporada natalina com musical, cortejo, parque inflável e decoração inspirada no Mundo Bita
O Terrazo Shopping, localizado no Eusébio, será o primeiro da Região Metropolitana de Fortaleza a abrir oficialmente a temporada natalina de 2025.
A celebração acontece domingo, 26, com a tradicional chegada do Papai Noel e a inauguração da decoração “O Natal do Mundo Bita”.
A programação começa às 16 horas, no Acesso B, com músicas natalinas, recepção de personagens temáticos e distribuição de balões. Antes do início oficial, o público poderá aproveitar o parque inflável Big Fun, que estará com acesso gratuito.
O musical “A Grande Orquestra do Natal”, da Cia. Mix da Alegria, reunindo dança, canto e coreografias inspiradas no clima festivo da data, também acontecerá na ocasião.
O momento mais esperado acontece às 17h15min, quando o Papai Noel fará sua chegada de helicóptero, sobrevoando o Centro do Eusébio e os arredores do shopping. Ao pousar, ele será recebido por personagens natalinos e pelo personagem Bita, que participa da cerimônia de inauguração da decoração.
Em seguida, o bom velhinho receberá simbolicamente a chave do shopping e seguirá em cortejo pelos corredores, acompanhado pela Banda Five Mix, até o trono instalado na praça em frente à Renner (Piso L1).
A decoração deste ano tem como tema “O Natal do Mundo Bita”, que transforma o Terrazo em um espaço lúdico e interativo. Localizada na Praça Principal de Eventos (Piso L1), a estrutura conta com um tobogã de 22 metros que atravessa a árvore de Natal, balões giratórios, roda-gigante, espaço kids com pintura de desenhos, jogo da memória, cama elástica e um cenário 3D com gigantografia do Bita.
Durante os fins de semana de novembro e dezembro, até a véspera de Natal, o personagem Bita também estará presente no shopping.
Chegada do Papai Noel e inauguração da decoração “Natal do Mundo Bita”:
- Quando: domingo,26, a partir das 16 horas
- Onde: Terrazo Shopping (Av. dos Jardins, 864 - Coaçu, Eusébio)
- Instagram: @terrazoshopping