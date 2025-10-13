Raimundo Fagner faz aniversário hoje; veja curiosidades e sucessos do cantor

O cantor, compositor, instrumentista, ator e produtor musical cearense completa 76 anos nesta segunda-feira, 13. / Crédito: Divulgação/Spotify

Raimundo Fagner celebra 76 anos de vida e mais de cinco décadas de carreira nesta segunda-feira, 13. O cantor, compositor e produtor é um dos maiores nomes da MPB, com clássicos como "Canteiros", "Borbulhas de Amor" e "Mucuripe". A seguir, O POVO conta trajetória, sucessos e curiosidades do artista cearense.

O surgimento do “Pessoal do Ceará”

No fim dos anos 1960, Fagner juntou-se a Belchior, Ednardo, Rodger Rogério e Ricardo Bezerra para formar o Pessoal do Ceará, grupo que marcou a cena musical brasileira ao unir poesia e regionalismo. Em 1968, venceu o IV Festival de Música Popular do Ceará com Nada Sou. Pouco depois, mudou-se para Brasília, onde cursou Arquitetura na Universidade de Brasília (UnB), mas foi na música que encontrou seu verdadeiro caminho. Em 1971, conquistou prêmios no Festival de Música Jovem com canções como Mucuripe (com Belchior) e Manera Fru Fru, Manera.

Seguiram-se discos consagrados como Ave Noturna (1975) e Raimundo Fagner (1976), que misturaram poesia, sonoridades nordestinas e influências urbanas. Ainda na década de 1970, o artista se tornou produtor da CBS, onde ajudou a revelar talentos como Zé Ramalho, Elba Ramalho e Amelinha.

