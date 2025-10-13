Festival Fortaleza Instrumental promove shows e oficinas no TJA

Festival Fortaleza Instrumental volta ao Theatro José de Alencar / Crédito: Vinicius Moura/Divulgação/ Lucas Bern/ Divulgação

O 9º Festival Fortaleza Instrumental acontece nesta sexta-feira, 17, e sábado, 18, a partir das 18h40, no Theatro José de Alencar (TJA). O evento reúne nomes da música instrumental brasileira em apresentações que buscam valorizar a diversidade sonora e a formação de novos músicos.

O 9º Festival Fortaleza Instrumental acontece nesta sexta-feira, 17, e sábado, 18, a partir das 18h40, no Theatro José de Alencar (TJA). O evento reúne nomes da música instrumental brasileira em apresentações que buscam valorizar a diversidade sonora e a formação de novos músicos.

Na sexta-feira, 17, o festival recebe a violonista Tâmara Lacerda, diretamente do Cariri, seguida pelo multi-instrumentista Alan Kardec, que também ministra oficinas de produção musical. A noite é encerrada pelo baixista Jorge Helder, integrante de bandas de artistas como Chico Buarque e Maria Bethânia. No sábado, 18, a programação começa com a Orquestra Solar de Tambores, que apresenta ritmos do maracatu cearense, seguida por Manassés de Sousa e pelo pianista e arranjador Túlio Mourão, que encerra o festival.

Festival Fortaleza Instrumental promove oficinas gratuitas O evento também oferece oficinas gratuitas. No dia 17, acontecem "Falando de Música", com Jorge Helder, e "Produção Musical no Ceará", com Alan Kardec. Já no dia 18, estão previstas "Dos Mutantes à Carreira Solo", com Túlio Mourão; "Prática Coletiva de Percussão no Ceará", com a Orquestra Solar de Tambores; e a palestra "O Empreendedorismo nos Festivais do Ceará", ministrada por Pingo de Fortaleza.

Para o idealizador do festival, Pingo de Fortaleza, a iniciativa é essencial para a cena instrumental local. “A música é essencialmente instrumental. Manter um festival desse tipo ajuda a difundir a música na sua essência e contribui para o conjunto de ações no campo dessa música”, afirma. Ele também ressalta a importância da gratuidade: “Quando você faz projetos com recursos públicos, todos deveriam ser gratuitos, porque isso oportuniza pessoas que não teriam acesso às manifestações culturais”, disse ao Vida & Arte.