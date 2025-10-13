Festival Fortaleza Instrumental promove shows e oficinas no TJA

Festival Fortaleza Instrumental promove shows e oficinas no TJARealizado nos dias 17 e 18 deste mês, no TJA, o Festival Fortaleza Instrumental reúne músicos locais e nacionais, com apresentações e oficinas gratuitas voltadas à formação musical
O 9º Festival Fortaleza Instrumental acontece nesta sexta-feira, 17, e sábado, 18, a partir das 18h40, no Theatro José de Alencar (TJA).
O evento reúne nomes da música instrumental brasileira em apresentações que buscam valorizar a diversidade sonora e a formação de novos músicos.
Leia Também | Cantora cearense Jord Guedes celebra carreira com show comemorativo
Na sexta-feira, 17, o festival recebe a violonista Tâmara Lacerda, diretamente do Cariri, seguida pelo multi-instrumentista Alan Kardec, que também ministra oficinas de produção musical.
A noite é encerrada pelo baixista Jorge Helder, integrante de bandas de artistas como Chico Buarque e Maria Bethânia.
No sábado, 18, a programação começa com a Orquestra Solar de Tambores, que apresenta ritmos do maracatu cearense, seguida por Manassés de Sousa e pelo pianista e arranjador Túlio Mourão, que encerra o festival.
Festival Fortaleza Instrumental promove oficinas gratuitas
O evento também oferece oficinas gratuitas. No dia 17, acontecem “Falando de Música”, com Jorge Helder, e “Produção Musical no Ceará”, com Alan Kardec.
Já no dia 18, estão previstas “Dos Mutantes à Carreira Solo”, com Túlio Mourão; “Prática Coletiva de Percussão no Ceará”, com a Orquestra Solar de Tambores; e a palestra “O Empreendedorismo nos Festivais do Ceará”, ministrada por Pingo de Fortaleza.
Leia Mais | Raimundo Fagner faz aniversário hoje; veja curiosidades e sucessos do cantor
Para o idealizador do festival, Pingo de Fortaleza, a iniciativa é essencial para a cena instrumental local.
“A música é essencialmente instrumental. Manter um festival desse tipo ajuda a difundir a música na sua essência e contribui para o conjunto de ações no campo dessa música”, afirma.
Ele também ressalta a importância da gratuidade: “Quando você faz projetos com recursos públicos, todos deveriam ser gratuitos, porque isso oportuniza pessoas que não teriam acesso às manifestações culturais”, disse ao Vida & Arte.
Segundo Pingo, o festival também se beneficiou das edições virtuais durante a pandemia: “Foi um aprendizado importante. A arte chegou às casas das pessoas e mostrou sua importância, mas nada substitui a troca presencial. A energia do público faz diferença no palco”.
Confira programação Festival Fortaleza Instrumental
Sexta-feira, 17
Oficinas
- 14 horas: Oficina 'Falando de Música', com Jorge Helder
- 15h30: Oficina 'Produção Musical no Ceará', com Allan Kardec Filho
Onde: Foyer do Theatro José de Alencar
Shows
- 18h40: Tâmara Lacerda
- 19h30: Alan Kardec
- 20h20: Jorge Helder
Onde: Palco Principal do Theatro José de Alencar
Sábado, 18
Oficinas
- 14 horas: Oficina 'Dos Mutantes a Carreira Solo', com Túlio Mourão
- 15h30: Oficina 'Prática Coletiva de Percussão no Ceará', com Orquestra Solar de Tambores
- 16h30: Palestra 'O Empreendedorismo nos Festivais do Ceará', com Pingo de Fortaleza
Onde: Foyer do Theatro José de Alencar
Shows
- 18h40: Orquestra Solar de Tambores
- 19h30: Manassés de Sousa
- 20h20: Túlio Mourão
Onde: Palco Principal do Theatro José de Alencar
Leia mais
9º Festival Fortaleza Instrumental
- Quando: sexta-feira, 17, e domingo, 18, a partir das 14 horas
- Onde: Theatro José de Alencar (R. Liberato Barroso, 525 - Centro)
- Mais informações: no Instagram @festivalfortalezainstrumental
- Gratuito