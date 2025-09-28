Zizi Possi celebra liberdade artística-criativa em show acústico

Zizi Possi faz show de piano e voz em Fortaleza com músicas que marcaram a música brasileira e a carreira da cantora / Crédito: Reprodução/ Danilo Borges/ Instagram @zizipossi

“Ser artista é entre outras coisas, ter coragem de ousar, de mergulhar no desconhecido até então”, assim descreve a cantora Zizi Possi sobre o viver artístico. Sob o mesmo desejo de encarar novas experiências, ela chega à Fortaleza para uma única apresentação. O palco do cineteatro São Luiz recebe neste domingo, 28, o "Concerto de Voz e Piano" da cantora paulista. Com todos ingressos esgotados, a apresentação - de formato intimista - deve reunir clássicos da MPB, incluindo seus sucessos.

Leia Também| Nando Reis se apresenta em Aracati em Novembro; saiba mais “O repertório passa por várias etapas da minha carreira e também por algumas liberdades. Levo para o show algumas músicas que eu nunca gravei, mas que tem tudo a ver comigo”, comenta Zizi em entrevista ao Vida&Arte. De Gonzaguinha à Chico Buarque, ela compartilha que interpretar canções a permite criar algo novo a partir da canção. “Essa liberdade de não estar presa necessariamente aquilo que eu já gravei, mas poder fazer coisas novas é maravilhoso. Posso fazer minha versão”, aponta. No decorrer da apresentação, Zizi Possi é acompanhada do pianista e maestro Jether Garotti. “A preparação para esse show vem muito dos anos de carreira, da vida e da relação com o Jether. Não tem um texto ensaiado, com marcação, sempre é um espetáculo super leve e suave”, acrescenta a artista.



Com formação erudita, Zizi Possi fala sobre liberdade criativa e expectativa para reencontro com Fortaleza Com formação erudita, a cantora reforça que não se prende a rótulos e passeia livremente entre gêneros. “Música não tem uma classe só. O fato de eu cantar um samba, por exemplo, não significa que eu seja sambista. A música é muito maior do que o título que ela pode ocupar numa prateleira. Meu barato é esse: poder ter liberdade de escolher canções bonitas, tenham elas o ritmo que tiverem”, afirma. Mais de quatro décadas após o início da carreira, Zizi destaca que hoje encara o palco com outra tranquilidade. “Quando eu entro em cena, tem uma coisa que eu não tinha no começo, que é a segurança de saber que vou encontrar um público receptivo, que já me conhece. Esse momento é diferente, porque já não é mais um trabalho de provar nada. A relação já foi estabelecida. Isso é muito gostoso, e tem também o fato de eu estar mais madura, o que me torna mais apta a passear pelo palco e lidar com a energia do público com mais segurança”, avalia.