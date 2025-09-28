Zizi Possi celebra liberdade artística-criativa em show acústico

Zizi Possi celebra liberdade artística-criativa em show acústicoCantora Zizi Possi comenta sobre retorno ao Ceará para o show "Concerto de Voz e Piano" que acontece neste domingo, 28 no Cineteatro São Luiz
“Ser artista é entre outras coisas, ter coragem de ousar, de mergulhar no desconhecido até então”, assim descreve a cantora Zizi Possi sobre o viver artístico. Sob o mesmo desejo de encarar novas experiências, ela chega à Fortaleza para uma única apresentação.
O palco do cineteatro São Luiz recebe neste domingo, 28, o "Concerto de Voz e Piano" da cantora paulista. Com todos ingressos esgotados, a apresentação - de formato intimista - deve reunir clássicos da MPB, incluindo seus sucessos.
“O repertório passa por várias etapas da minha carreira e também por algumas liberdades. Levo para o show algumas músicas que eu nunca gravei, mas que tem tudo a ver comigo”, comenta Zizi em entrevista ao Vida&Arte.
De Gonzaguinha à Chico Buarque, ela compartilha que interpretar canções a permite criar algo novo a partir da canção. “Essa liberdade de não estar presa necessariamente aquilo que eu já gravei, mas poder fazer coisas novas é maravilhoso. Posso fazer minha versão”, aponta.
No decorrer da apresentação, Zizi Possi é acompanhada do pianista e maestro Jether Garotti. “A preparação para esse show vem muito dos anos de carreira, da vida e da relação com o Jether. Não tem um texto ensaiado, com marcação, sempre é um espetáculo super leve e suave”, acrescenta a artista.
Com formação erudita, a cantora reforça que não se prende a rótulos e passeia livremente entre gêneros. “Música não tem uma classe só. O fato de eu cantar um samba, por exemplo, não significa que eu seja sambista. A música é muito maior do que o título que ela pode ocupar numa prateleira. Meu barato é esse: poder ter liberdade de escolher canções bonitas, tenham elas o ritmo que tiverem”, afirma.
Mais de quatro décadas após o início da carreira, Zizi destaca que hoje encara o palco com outra tranquilidade.
“Quando eu entro em cena, tem uma coisa que eu não tinha no começo, que é a segurança de saber que vou encontrar um público receptivo, que já me conhece. Esse momento é diferente, porque já não é mais um trabalho de provar nada. A relação já foi estabelecida. Isso é muito gostoso, e tem também o fato de eu estar mais madura, o que me torna mais apta a passear pelo palco e lidar com a energia do público com mais segurança”, avalia.
Questionada sobre a música brasileira atual, a cantora lembra do papel marcante da canção em décadas passadas e reflete sobre a produção recente. “A música brasileira já teve um papel muito importante. Muitas gerações se identificaram com a poesia brasileira. Hoje não tenho encontrado uma poesia com a profundidade e a beleza de antes. Acho que isso não é só no Brasil, é uma coisa mundial, da humanidade, essa escolha menos exigente”, avalia.
Aos novos intérpretes, Zizi deixa mais um desejo do que um conselho: “Que todo mundo que está entrando nessa carreira consiga encontrar integridade. Marqueteiro é uma coisa, performer é outra. Mas quem é músico mesmo, quem é cantor mesmo, eu desejo boa sorte e que nunca abra mão da sua integridade”.
Sobre a apresentação em Fortaleza, a cantora demonstra expectativa de reencontro. “Tenho parentes em Fortaleza, pessoas de quem gosto muito. Eu gosto muito do público daí e estou muito feliz de cantar para vocês. Vai ser um reencontro muito gostoso, como sempre”.
Zizi Possi apresenta Concerto de Voz e Piano:
- Quando: domingo, 28, às 18 horas
- Onde: Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500 - Centro)
- Quanto: R$ 50 (meia) e R$ 100 (inteira)
- Ingressos: Sympla
- Instagram: @cineteatrosaoluiz