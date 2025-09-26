Nando Reis se apresenta em Aracati em Novembro; saiba mais

Nando Reis se apresenta em Aracati em Novembro; saiba maisEntre 7 e 9 de novembro, Aracati recebe gastronomia, cultura e música, com atrações como Nando Reis, Masco Lessa e Jorge Aragão
O cantor e compositor Nando Reis está entre as atrações confirmadas para o 8º Festival Gastronômico e Cultural de Aracati, que acontece entre os dias 7 e 9 de novembro. O show será realizado na Rua Grande, no centro histórico da cidade.
Além de Nando Reis, o evento já tem nomes confirmados como Mascos Lessa e Jorge Aragão, compondo uma programação musical variada ao longo dos três dias.
Leia Também| Mateus Solano traz a Fortaleza O Figurante, seu primeiro monólogo
O festival reúne gastronomia, cultura e tradição, oferecendo experiências “do mar ao sertão”. Restaurantes locais, chefs convidados e cozinheiros da região participarão com pratos que misturam sabores típicos e releituras da culinária nordestina.
A cada edição, o evento atrai moradores e turistas em busca de boa comida, música e cultura. Na Rua Grande, o público poderá acompanhar apresentações musicais, manifestações culturais e degustações que valorizam a diversidade gastronômica e cultural do município.
A entrada é gratuita, e o festival promete unir sabores, cultura e música em uma programação intensa durante três dias.
Leia mais
8º Festival Gastronômico e Cultural de Aracati
- Quando: de 7 a 9 de novembro
- Onde: Rua Grande, Centro de Aracati
- Mais informações: @festivalgastronomicoaracati
- Gratuito