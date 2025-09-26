Nando Reis se apresenta em Aracati em Novembro; saiba mais

Nando Reis apresenta turnê solo em novo show no Iguatemi Hall / Crédito: AURÉLIO ALVES

O cantor e compositor Nando Reis está entre as atrações confirmadas para o 8º Festival Gastronômico e Cultural de Aracati, que acontece entre os dias 7 e 9 de novembro. O show será realizado na Rua Grande, no centro histórico da cidade.

Além de Nando Reis, o evento já tem nomes confirmados como Mascos Lessa e Jorge Aragão, compondo uma programação musical variada ao longo dos três dias.

