Mateus Solano traz a Fortaleza O Figurante, seu primeiro monólogo

Mateus Solano traz a Fortaleza O Figurante, seu primeiro monólogoO ator Mateus Solano conversa com o Vida & Arte sobre o espetáculo, o que ele representa e como se deu a construção
Neste fim de semana, O Teatro Brasil Tropical será palco do monólogo “O Figurante” do ator Mateus Solano. Com sessões de sexta-feira, 3, até domingo, 5, o ator brasiliense diz estar com as melhores expectativas para se apresentar em Fortaleza.
O monólogo conta a história de Augusto, um figurante profissional que encontra dificuldades diversas que o fazem refletir sobre sua vida. Misturando comédia e drama, Mateus Solano traz, por meio da atuação e mímica, uma obra sobre se questionar sobre a vida e o que se está fazendo dela.
“Ele (Augusto) percebe que é o figurante da própria vida e que essa vida não era o que ele sonhava. Quem de nós nunca se sentiu automatizado numa vida sem sentido, se perguntando se aquela vida foi escrita para nós mesmos”, explica o ator. De devaneios pessoais, Mateus, ao lado de Isabel Teixeira, criou uma história que vem do seu pessoal e leva ao palco.
De vídeos de uma hora ou mais, pensamentos e sentimentos proferidos por Mateus Solano foram enviados para a dramaturga Isabel Teixeira. Os dois transformaram angústias e vontades do ser humano em um monólogo. “Esse espetáculo saiu um pouco do meu imaginário”, diz Mateus.
A criação do texto foi construída a partir do método Escrita na Cena, desenvolvido por Isabel. As cenas criadas por Mateus foram gravadas, transcritas e reelaboradas pela coautora para compor o texto final, preservando as reflexões do ator. Mateus dialoga com “sentimentos que o movem tanto como artista e pessoa”.
O monólogo aborda temas como a angústia de perceber não ter realizado seus sonhos e a finitude da vida. Toda essa história dramática é contada também com a comédia e por meio de uma continuação da pesquisa de trabalho de corpo do diretor, Miguel Thiré e Mateus Solano.
Por meio da mímica, Mateus Solano dá vida à rotina de seu personagem. Sozinho no palco e com apenas um figurino por um pouco mais de uma hora, o público ajuda a construir essa trama. “É a partir da imaginação de quem está assistindo que se dá a cor da obra”, anuncia o brasiliense.
Se observar como artista e pessoa
As expectativas do ator para apresentar seu primeiro monólogo pela primeira vez em Fortaleza são as mais altas, conforme o próprio. “Já fui diversas vezes à Fortaleza e é sempre uma experiência incrível”, relata.
Para essa estadia na Capital cearense, Mateus virá acompanhado dos filhos, e conta que está animado para que o público assista, ria e se emocione com o espetáculo. Mas, também, espera poder aproveitar o litoral com a família.
Quando questionado sobre o que esse monólogo significa para ele, sua resposta é: “o monólogo vem coroar minha carreira”. Ator há quase 30 anos e conhecido por muitos personagens da televisão brasileira, Mateus explica que esse monólogo é também um resultado de todo o seu trabalho.
“Eu sempre respeitei muito o meu trabalho, demorei para me entender como ator, e quando me olhei no espelho e disse ‘eu sou um ator’, eu entendi a responsabilidade de estar em cima de um palco”, confessa.
Mateus relata que já escutou desde “eu passei a apresentação toda rindo” até “foi a parte mais triste que eu já assisti”. Não se pode dizer exatamente o que o público vai sentir ou como ele receberá essa obra, mas ele conta que a peça também traz o lado positivo de se perceber como figurante na vastidão do universo. “Espero que as pessoas voltem para casa mais felizes”, deseja Mateus.
Mateus Solano em O Figurante
- Quando: sexta-feira, 3, às 20 horas; sábado, 4, às 19 horas; e domingo, 5, às 18 horas
- Onde: Teatro Brasil Tropical (Avenida da Abolição, 2323 - Meireles)
- Ingressos: a partir de R$50; disponíveis no site Sympla
- Classificação: 12 anos
- Informações: @teatrobrasiltropical