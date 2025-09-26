Mateus Solano traz a Fortaleza O Figurante, seu primeiro monólogo

O ator conversa com o Vida & Arte sobre o espetáculo, o que ele representa e como se deu a construção / Crédito: Daltom Valerio/ Divulgação

Neste fim de semana, O Teatro Brasil Tropical será palco do monólogo “O Figurante” do ator Mateus Solano. Com sessões de sexta-feira, 3, até domingo, 5, o ator brasiliense diz estar com as melhores expectativas para se apresentar em Fortaleza. O monólogo conta a história de Augusto, um figurante profissional que encontra dificuldades diversas que o fazem refletir sobre sua vida. Misturando comédia e drama, Mateus Solano traz, por meio da atuação e mímica, uma obra sobre se questionar sobre a vida e o que se está fazendo dela.

Leia Também| ltimo show de Gal Costa será lançado em streaming; veja detalhes “Ele (Augusto) percebe que é o figurante da própria vida e que essa vida não era o que ele sonhava. Quem de nós nunca se sentiu automatizado numa vida sem sentido, se perguntando se aquela vida foi escrita para nós mesmos”, explica o ator. De devaneios pessoais, Mateus, ao lado de Isabel Teixeira, criou uma história que vem do seu pessoal e leva ao palco. De vídeos de uma hora ou mais, pensamentos e sentimentos proferidos por Mateus Solano foram enviados para a dramaturga Isabel Teixeira. Os dois transformaram angústias e vontades do ser humano em um monólogo. “Esse espetáculo saiu um pouco do meu imaginário”, diz Mateus. A criação do texto foi construída a partir do método Escrita na Cena, desenvolvido por Isabel. As cenas criadas por Mateus foram gravadas, transcritas e reelaboradas pela coautora para compor o texto final, preservando as reflexões do ator. Mateus dialoga com “sentimentos que o movem tanto como artista e pessoa”.

O ator conversa com o Vida &Arte sobre o espetáculo, o que ele representa e como se deu a construção Crédito: Daltom Valerio/ Divulgação O monólogo aborda temas como a angústia de perceber não ter realizado seus sonhos e a finitude da vida. Toda essa história dramática é contada também com a comédia e por meio de uma continuação da pesquisa de trabalho de corpo do diretor, Miguel Thiré e Mateus Solano. Por meio da mímica, Mateus Solano dá vida à rotina de seu personagem. Sozinho no palco e com apenas um figurino por um pouco mais de uma hora, o público ajuda a construir essa trama. “É a partir da imaginação de quem está assistindo que se dá a cor da obra”, anuncia o brasiliense.



Se observar como artista e pessoa

As expectativas do ator para apresentar seu primeiro monólogo pela primeira vez em Fortaleza são as mais altas, conforme o próprio. “Já fui diversas vezes à Fortaleza e é sempre uma experiência incrível”, relata. Para essa estadia na Capital cearense, Mateus virá acompanhado dos filhos, e conta que está animado para que o público assista, ria e se emocione com o espetáculo. Mas, também, espera poder aproveitar o litoral com a família. Quando questionado sobre o que esse monólogo significa para ele, sua resposta é: “o monólogo vem coroar minha carreira”. Ator há quase 30 anos e conhecido por muitos personagens da televisão brasileira, Mateus explica que esse monólogo é também um resultado de todo o seu trabalho.