Donaleda celebra 24 anos de carreira em show na Estação das Artes

Donaleda leva reggae e celebra 24 anos na Estação das Artes / Crédito: David Capibaribe/ Divulgação

O reggae cearense será o destaque deste fim de semana na Estação das Artes, com o show comemorativo de 24 anos da banda Donaleda, no sábado, 27. Ícone do gênero no Ceará, o grupo apresenta um repertório autoral que revisita clássicos da trajetória e momentos marcantes de mais de duas décadas de estrada pelo Brasil e pelo mundo.

Leia Também| Show em homenagem a Adele acontece em Fortaleza em outubro A programação da Estação, entre os dias 26 e 28 de setembro, passeia ainda por diversos ritmos, incluindo reggae, rock, samba, pagode, funk e rap. Na sexta-feira, 26, quem abre os trabalhos é a DJ Negona, às 17h30min, trazendo pagodão baiano, funk, bregafunk e rap, com destaque para referências sonoras pretas, femininas, LGBTQIAP+ e periféricas. Em seguida, às 19h30min, Onda Cantor apresenta o show “Tirando Onda - Pagode pra Galera”, com repertório construído junto ao público e experiências compartilhadas com artistas como Seu Jorge e Ivete Sangalo.