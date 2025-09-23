Donaleda celebra 24 anos de carreira em show na Estação das Artes

Donaleda celebra 24 anos de carreira em show na Estação das ArtesBanda cearense celebra mais de duas décadas de carreira com show especial; fim de semana também terá samba, funk, feira criativa e oficina infantil
O reggae cearense será o destaque deste fim de semana na Estação das Artes, com o show comemorativo de 24 anos da banda Donaleda, no sábado, 27.
Ícone do gênero no Ceará, o grupo apresenta um repertório autoral que revisita clássicos da trajetória e momentos marcantes de mais de duas décadas de estrada pelo Brasil e pelo mundo.
A programação da Estação, entre os dias 26 e 28 de setembro, passeia ainda por diversos ritmos, incluindo reggae, rock, samba, pagode, funk e rap.
Na sexta-feira, 26, quem abre os trabalhos é a DJ Negona, às 17h30min, trazendo pagodão baiano, funk, bregafunk e rap, com destaque para referências sonoras pretas, femininas, LGBTQIAP+ e periféricas.
Em seguida, às 19h30min, Onda Cantor apresenta o show “Tirando Onda - Pagode pra Galera”, com repertório construído junto ao público e experiências compartilhadas com artistas como Seu Jorge e Ivete Sangalo.
O sábado, 27, começa com o tributo a Raul Seixas, às 17h30min, com a LP Band interpretando os maiores clássicos do compositor, antes de Donaleda fechar a noite com seu show comemorativo.
Domingo tem feira na Estação
No domingo, 28, a Estação recebe a Feira Negra, das 10 às 15 horas, valorizando a produção cultural e o afroempreendedorismo cearense. Das 10 às 13 horas, as crianças podem participar da oficina Gravura com Carimbos, com as arte-educadoras Fleuri Cardoso e Talita Késsia, em atividade gratuita e sem necessidade de inscrição prévia.
O acesso ao evento é mediante Ingresso Solidário, com a doação de 1kg de alimento não perecível (exceto sal) para o Programa Ceará Sem Fome. Serão disponibilizados 1.500 ingressos pelo Sympla, limitados a um por CPF, liberados nesta quarta-feira, 24, a partir das 14 horas. Os participantes devem apresentar o QR Code da plataforma impresso ou na tela do celular na entrada.
Complexo Cultural Estação das Artes:
- Quando: 26, 27, 28 de setembro, a partir das 17h30min
- Onde: Complexo Cultural Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)
- Mais informações e programação completa: @estacaodasartes.ce
- Gratuito