Donaleda celebra 24 anos de carreira em show na Estação das Artes

Banda cearense celebra mais de duas décadas de carreira com show especial; fim de semana também terá samba, funk, feira criativa e oficina infantil
Autor Carolina Passos
O reggae cearense será o destaque deste fim de semana na Estação das Artes, com o show comemorativo de 24 anos da banda Donaleda, no sábado, 27.

Ícone do gênero no Ceará, o grupo apresenta um repertório autoral que revisita clássicos da trajetória e momentos marcantes de mais de duas décadas de estrada pelo Brasil e pelo mundo.

A programação da Estação, entre os dias 26 e 28 de setembro, passeia ainda por diversos ritmos, incluindo reggae, rock, samba, pagode, funk e rap.

Na sexta-feira, 26, quem abre os trabalhos é a DJ Negona, às 17h30min, trazendo pagodão baiano, funk, bregafunk e rap, com destaque para referências sonoras pretas, femininas, LGBTQIAP+ e periféricas.

Em seguida, às 19h30min, Onda Cantor apresenta o show “Tirando Onda - Pagode pra Galera”, com repertório construído junto ao público e experiências compartilhadas com artistas como Seu Jorge e Ivete Sangalo.

O sábado, 27, começa com o tributo a Raul Seixas, às 17h30min, com a LP Band interpretando os maiores clássicos do compositor, antes de Donaleda fechar a noite com seu show comemorativo.

Domingo tem feira na Estação

No domingo, 28, a Estação recebe a Feira Negra, das 10 às 15 horas, valorizando a produção cultural e o afroempreendedorismo cearense. Das 10 às 13 horas, as crianças podem participar da oficina Gravura com Carimbos, com as arte-educadoras Fleuri Cardoso e Talita Késsia, em atividade gratuita e sem necessidade de inscrição prévia.

O acesso ao evento é mediante Ingresso Solidário, com a doação de 1kg de alimento não perecível (exceto sal) para o Programa Ceará Sem Fome. Serão disponibilizados 1.500 ingressos pelo Sympla, limitados a um por CPF, liberados nesta quarta-feira, 24, a partir das 14 horas. Os participantes devem apresentar o QR Code da plataforma impresso ou na tela do celular na entrada.

Complexo Cultural Estação das Artes:

  • Quando: 26, 27, 28 de setembro, a partir das 17h30min
  • Onde: Complexo Cultural Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)
  • Mais informações e programação completa: @estacaodasartes.ce
  • Gratuito

